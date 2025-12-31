  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • СБР опубликовал новогоднее поздравление: «Пусть ваша жизнь будет столь же захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует так же неизменно, как верный прицел в решающий момент»
0

СБР опубликовал новогоднее поздравление: «Пусть ваша жизнь будет столь же захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует так же неизменно, как верный прицел в решающий момент»

Союз биатлонистов России опубликовал новогоднее поздравление.

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым, 2026 годом!

Этот волшебный праздник – время, когда в воздухе витает особая атмосфера надежды, тепла и добрых перемен. Время, когда каждый из нас с легким сердцем оставляет позади невзгоды и с воодушевлением смотрит в будущее, полное ярких возможностей.

Для нас, объединенных любовью к биатлону, Новый год – это не просто смена календарной даты. Это новый старт, новые цели, новые эмоции на трассе и у экранов, новые поводы для гордости и радости. Это шанс еще раз ощутить ту неповторимую энергию, которая рождается на стыке скорости и точности, воли и мастерства.

В этот праздничный час мы от всего сердца благодарим: спортсменов – за верность спорту, преодоление, самоотдачу и блестящие выступления; тренеров – за мудрость, терпение и веру в своих подопечных; судей и организаторов – за безупречную работу и справедливость; сервисеров и медиков – за заботу и профессионализм; журналистов – за то, что доносите до зрителей всю красоту нашего вида спорта; болельщиков – за неугасаемую поддержку и искреннюю любовь к биатлону.

Пусть грядущий год подарит вам крепкое здоровье и неиссякаемую энергию, радостные моменты и теплые встречи с близкими, яркие победы и достойные соперничества, уверенность в каждом шаге и вдохновение для новых свершений, мир и благополучие в каждом доме!

Пусть ваша жизнь будет столь же динамичной и захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует вам так же неизменно, как верный прицел в решающий момент! Пусть каждый новый день приносит вам столько же радости, сколько приносит болельщикам победный финишный спурт!

С Новым годом, дорогая биатлонная семья! Пусть он станет для всех нас поистине незабываемым! С теплыми пожеланиями, Союз биатлонистов России 🤍», – говорится в сообщении СБР.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов России
logoСоюз биатлонистов России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Александр Тихонов: «Пожелание российскому спорту на 2026 год – чтобы сняли все санкции. Не знаю ни одного человека, который бы не хотел стать чемпионом мира и Олимпийских игр»
сегодня, 08:22
«После этого начнется ренессанс биатлона в России». Сергей Колесников о возможном возвращении спортсменов на Кубок мира
сегодня, 07:37
Сергей Колесников: «Майгуров не ожидал, что деньги букмекеров вместо федерации переведут в Российский спортивный фонд. Мы, спонсоры, этот разрыв никак не покроем»
сегодня, 07:02
Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России: «Не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес, поэтому нет»
сегодня, 06:28
Результаты судебно-медицинской экспертизы после смерти Баккена будут готовы не ранее марта
вчера, 16:58
IBU не ответил Союзу биатлонистов России на письмо по вопросу возможного допуска юниоров
вчера, 11:05
Терещенко и Митрошин выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
29 декабря, 10:33
«Рождественская гонка». Хеттих-Вальц и Штрелов победили в масс-старте и гонке преследования, Жанмонно и Фабьен Клод – 2-е
28 декабря, 18:55
Андрей Вьюхин: «Надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне»
28 декабря, 14:20
Расписание «Рождественской гонки»-2025
28 декабря, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10