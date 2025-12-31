СБР опубликовал новогоднее поздравление: «Пусть ваша жизнь будет столь же захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует так же неизменно, как верный прицел в решающий момент»

Союз биатлонистов России опубликовал новогоднее поздравление.

Союз биатлонистов России (СБР ) опубликовал новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым, 2026 годом!

Этот волшебный праздник – время, когда в воздухе витает особая атмосфера надежды, тепла и добрых перемен. Время, когда каждый из нас с легким сердцем оставляет позади невзгоды и с воодушевлением смотрит в будущее, полное ярких возможностей.

Для нас, объединенных любовью к биатлону, Новый год – это не просто смена календарной даты. Это новый старт, новые цели, новые эмоции на трассе и у экранов, новые поводы для гордости и радости. Это шанс еще раз ощутить ту неповторимую энергию, которая рождается на стыке скорости и точности, воли и мастерства.

В этот праздничный час мы от всего сердца благодарим: спортсменов – за верность спорту, преодоление, самоотдачу и блестящие выступления; тренеров – за мудрость, терпение и веру в своих подопечных; судей и организаторов – за безупречную работу и справедливость; сервисеров и медиков – за заботу и профессионализм; журналистов – за то, что доносите до зрителей всю красоту нашего вида спорта; болельщиков – за неугасаемую поддержку и искреннюю любовь к биатлону.

Пусть грядущий год подарит вам крепкое здоровье и неиссякаемую энергию, радостные моменты и теплые встречи с близкими, яркие победы и достойные соперничества, уверенность в каждом шаге и вдохновение для новых свершений, мир и благополучие в каждом доме!

Пусть ваша жизнь будет столь же динамичной и захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует вам так же неизменно, как верный прицел в решающий момент! Пусть каждый новый день приносит вам столько же радости, сколько приносит болельщикам победный финишный спурт!

С Новым годом, дорогая биатлонная семья! Пусть он станет для всех нас поистине незабываемым! С теплыми пожеланиями, Союз биатлонистов России 🤍», – говорится в сообщении СБР.