Александр Тихонов: «Пожелание российскому спорту на 2026 год – чтобы сняли все санкции. Не знаю ни одного человека, который бы не хотел стать чемпионом мира и Олимпийских игр»

Тихонов пожелал российскому спорту снятия санкций в 2026 году.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал пожелания российскому спорту на 2026 год.

«Пожелание российскому спорту на 2026 год – чтобы сняли все санкции. Наконец чтобы сбылась мечта каждого спортсмена подняться на олимпийский пьедестал. Не знаю ни одного человека любой национальности на Земле, который бы не хотел стать чемпионом мира и Олимпийских игр. Это мечта любого жителя планеты!

Так что не надо упрекать, что мы у нас не создаем каких-то материальных благ для спортсменов», – сказал Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
