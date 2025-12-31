«После этого начнется ренессанс биатлона в России». Сергей Колесников о возможном возвращении спортсменов на Кубок мира

Сергей Колесников назвал главное условие для «ренессанса» биатлона в России.

Управляющий партнер компании «Технониколь», бизнесмен Сергей Колесников считает, что в российском биатлоне наступит ренессанс после возвращения на Кубок мира.

С 2022 года спортсмены из России отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я думаю, что в ближайшие годы мы вернемся. После этого интерес зрителей и поддержка спонсоров биатлона снова вырастет. И начнется ренессанс биатлона в России.

Конечно же, как спортсмен и как наблюдатель вижу, что уровень конкуренции после отстранения снизился, и думаю, что уровень подготовки российских спортсменов тоже немножко упал относительно того, что мы знали. Если раньше мы бегали, условно говоря, в топ-20, то, наверное, сейчас мы выльемся в третью десятку.

Конечно же, это мое предположение, но необходимы старты, необходимо участие в международных соревнованиях, чтобы быть в топ-6 лучших команд мира», – сказал Колесников.