  • Сергей Колесников: «Майгуров не ожидал, что деньги букмекеров вместо федерации переведут в Российский спортивный фонд. Мы, спонсоры, этот разрыв никак не покроем»


Колесников высказался о сложной финансовой ситуации в Союзе биатлонистов России.

Управляющий партнер компании «Технониколь», бизнесмен Сергей Колесников рассказал, как ситуация с букмекерами повлияла на Союз биатлонистов России (СБР).

В 2025 году изменилась система распределения целевых отчислений от букмекеров. Теперь федерации напрямую получают только долю со ставок, что составляет 15% от общей суммы отчислений. Остальные же на конкурсной основе будет перераспределять Российский спортивный фонд.

По словам Колесникова, финансирование СБР было увеличено в полтора раза еще до этих нововведений.

«В начале года Виктор Майгуров (президент СБР) был доволен тем, что мы увеличили контракт в полтора раза – в совокупности это создавало вполне приличный бюджет. Но он не ожидал, что деньги букмекеров вместо федерации переведут в фонд. И, естественно, в бюджете образовался большой разрыв.

Я подписывал контракт с СБР еще в начале прошлого года, то есть до этих событий. Мы за последние месяцы никаких коррективов не вносили. То есть на наш контракт вот эти события с фондом никак не повлияли. После того как фонд «заморозил» у себя деньги, мы не меняли контракт: не увеличили, не уменьшали. Но в любом случае мы, спонсоры, этот разрыв никак не покроем. Уверен, что там деньги очень серьезные.

Естественно, это влияет и на выплаты призовых. Мне кажется, это также влияет на возможность СБР вести юридическую работу с МОК (Международным олимпийским комитетом), вести юридическую борьбу – на это же тоже нужны деньги. Очевидно, что это сильно подкосило возможности в том числе по защите юридических интересов биатлонистов в России. Точно не скажу, но я так думаю, поскольку не видел юристов, которые работали бы бесплатно. Такие случаи – исключения.

Они (букмекеры) каждый год увеличивают отчисления. Только раньше они это делали напрямую, а теперь – в фонд. Деньги копятся, букмекеры это все реально платят, платят и платят, а получатели этих денег средства не видят», – сказал Колесников.

Также бизнесмен ответил на вопрос, есть ли в планах увеличить финансирование СБР.

«Если все поймут, что можно вот так решать вопрос, то любой бизнес разорится. Мы же платим не потому, что хотим или не хотим. А мы смотрим, какие у нас возможности. Вы же тоже обращаете внимание в семейном бюджете, сколько вы можете потратить в месяц. Мы так же живем. Песчинка в море России», – отметил Колесников.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РБК
