  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России: «Не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес, поэтому нет»
Управляющий партнер компании «Технониколь», бизнесмен Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России (СБР).

По словам Колесникова, он готов помогать СБР с финансированием, но не участвовать напрямую в работе федерации.

«Со мной вели очень осторожные разговоры на эту тему. Но я отказался, потому что участие в качестве президента любой федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу федерации. У меня уже со временем тяжело, и если оно остается, я бы хотел его тратить на семью или на занятия биатлоном.

Плюс любая организация – коммерческая или общественная – имеют очень много схожего в администрировании. Если честно, не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес. Поэтому нет.

Я готов помогать СБР деньгами, готов организовывать «Гонку чемпионов», участвовать в проведении этапов Кубка России, если удастся, [Кубка] мира. Мне это нравится. Но участвовать в работе самой федерации, это уже немножко лишнее, здесь уже нет, – сказал Колесников.

3 и 4 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников. Компания «Технониколь» является организатором соревнований.

