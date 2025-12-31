Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России: «Не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес, поэтому нет»

Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России.

Управляющий партнер компании «Технониколь», бизнесмен Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России (СБР).

По словам Колесникова, он готов помогать СБР с финансированием, но не участвовать напрямую в работе федерации.

«Со мной вели очень осторожные разговоры на эту тему. Но я отказался, потому что участие в качестве президента любой федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу федерации. У меня уже со временем тяжело, и если оно остается, я бы хотел его тратить на семью или на занятия биатлоном.

Плюс любая организация – коммерческая или общественная – имеют очень много схожего в администрировании. Если честно, не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес. Поэтому нет.

Я готов помогать СБР деньгами, готов организовывать «Гонку чемпионов», участвовать в проведении этапов Кубка России, если удастся, [Кубка] мира. Мне это нравится. Но участвовать в работе самой федерации, это уже немножко лишнее, здесь уже нет, – сказал Колесников.

3 и 4 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников. Компания «Технониколь» является организатором соревнований.