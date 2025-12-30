  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Результаты судебно-медицинской экспертизы после смерти Баккена будут готовы не ранее марта
0

Результаты судебно-медицинской экспертизы после смерти Баккена будут готовы не ранее марта

Причина смерти биатлониста Баккена станет известна не ранее марта.

Результаты судебно-медицинской экспертизы после вскрытия тела Сиверта Гутторма Баккена будут готовы только в марте.

Об этом сообщает Langrenn.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался 23 декабря в гостинице в итальянском Лавадзе. В момент, когда его нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска, имитирующая условия высокогорья (низкое содержание кислорода в воздухе).

«Мы надеялись, что семья получит ответы сейчас, но их не будет в течение нескольких месяцев», — заявил ​​в пресс-релизе адвокат семьи биатлониста Бернт Хайберг.

«Хотя пресса в своих репортажах уточняет, что причина смерти не установлена, трагическая смерть молодого спортсмена постоянно связывается с использованием совершенно легального оборудования для имитации высоты без каких-либо доказательств, подтверждающих эту связь.

Некоторые СМИ зашли так далеко, что связали смерть с его историей болезни. Это ужасно и больно для родственников», – цитирует Хайберга Langrenn. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Langrenn
logoСиверт Гутторм Баккен
происшествия
logoсборная Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Клэбо о смерти Баккена: «Это невероятно грустно и трагично. Ушел из жизни хороший биатлонист и человек»
28 декабря, 06:27
Гипоксическая маска, в которой нашли Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий 7000 м над уровнем моря (VG)
27 декабря, 09:55
Норвежским спортсменам рекомендовали не использовать симуляторы высотных условий после смерти Баккена
26 декабря, 12:57
Главные новости
IBU не ответил Союзу биатлонистов России на письмо по вопросу возможного допуска юниоров
сегодня, 11:05
Терещенко и Митрошин выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
вчера, 10:33
«Рождественская гонка». Хеттих-Вальц и Штрелов победили в масс-старте и гонке преследования, Жанмонно и Фабьен Клод – 2-е
28 декабря, 18:55
Андрей Вьюхин: «Надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне»
28 декабря, 14:20
Расписание «Рождественской гонки»-2025
28 декабря, 10:31
«Рождественская гонка» начнется с минуты молчания в память о Баккене
28 декабря, 08:44
Вирер о планах после завершения карьеры: «Будет более спокойная жизнь. Хочу наслаждаться семьей, стать мамой»
28 декабря, 08:28
Вьюхин о победе в квалификации лыжного спринта: «Всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты – это несостоявшиеся лыжники»
27 декабря, 12:26
Гипоксическая маска, в которой нашли Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий 7000 м над уровнем моря (VG)
27 декабря, 09:55
Губерниев о показе биатлона на «Матч ТВ»: «Мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы. Это не лыжи»
26 декабря, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10