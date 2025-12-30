Результаты судебно-медицинской экспертизы после смерти Баккена будут готовы не ранее марта

Причина смерти биатлониста Баккена станет известна не ранее марта.

Результаты судебно-медицинской экспертизы после вскрытия тела Сиверта Гутторма Баккена будут готовы только в марте.

Об этом сообщает Langrenn.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался 23 декабря в гостинице в итальянском Лавадзе. В момент, когда его нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска, имитирующая условия высокогорья (низкое содержание кислорода в воздухе).

«Мы надеялись, что семья получит ответы сейчас, но их не будет в течение нескольких месяцев», — заявил ​​в пресс-релизе адвокат семьи биатлониста Бернт Хайберг.

«Хотя пресса в своих репортажах уточняет, что причина смерти не установлена, трагическая смерть молодого спортсмена постоянно связывается с использованием совершенно легального оборудования для имитации высоты без каких-либо доказательств, подтверждающих эту связь.

Некоторые СМИ зашли так далеко, что связали смерть с его историей болезни. Это ужасно и больно для родственников», – цитирует Хайберга Langrenn.