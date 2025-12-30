  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • IBU не ответил Союзу биатлонистов России на письмо по вопросу возможного допуска юниоров
1

IBU не ответил Союзу биатлонистов России на письмо по вопросу возможного допуска юниоров

IBU не ответил СБР на письмо по поводу возможного допуска юниоров.

Международный союз биатлонистов (IBU) никак не отреагировал на письмо, которое Союз биатлонистов России (СБР) направил после рекомендаций МОК допустить юниоров. 

Об этом сообщил глава СБР Виктор Майгуров. 

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на юношеском уровне с флагом и гимном.

«Мы направили письмо по этому вопросу в IBU, но не получили никакой реакции. Нам они ничего не отвечают, мы видели только их ответ в прессе о том, что они заняты иском в Спортивном арбитражном суде», – сказал Майгуров. 

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoIBU
logoВиктор Майгуров
ТАСС
logoСоюз биатлонистов России
logoсборная России
logoюниорская сборная России
logoМОК
logoженская юниорская сборная России по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Майгуров об обращении в CAS по вопросу допуска биатлонистов: «Пока конкретных дат нет, надеемся на решение сразу после Нового года»
24 декабря, 09:58
Умер биатлонист сборной Норвегии Сиверт Баккен: что известно
24 декабря, 05:00
IBU выразил соболезнования в связи со смертью Баккена: «Мы потрясены и опечалены. Сиверт навсегда останется в наших сердцах»
23 декабря, 17:47
Главные новости
Терещенко и Митрошин выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
вчера, 10:33
«Рождественская гонка». Хеттих-Вальц и Штрелов победили в масс-старте и гонке преследования, Жанмонно и Фабьен Клод – 2-е
28 декабря, 18:55
Андрей Вьюхин: «Надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне»
28 декабря, 14:20
Расписание «Рождественской гонки»-2025
28 декабря, 10:31
«Рождественская гонка» начнется с минуты молчания в память о Баккене
28 декабря, 08:44
Вирер о планах после завершения карьеры: «Будет более спокойная жизнь. Хочу наслаждаться семьей, стать мамой»
28 декабря, 08:28
Вьюхин о победе в квалификации лыжного спринта: «Всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты – это несостоявшиеся лыжники»
27 декабря, 12:26
Гипоксическая маска, в которой нашли Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий 7000 м над уровнем моря (VG)
27 декабря, 09:55
Губерниев о показе биатлона на «Матч ТВ»: «Мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы. Это не лыжи»
26 декабря, 13:54
Норвежским спортсменам рекомендовали не использовать симуляторы высотных условий после смерти Баккена
26 декабря, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10