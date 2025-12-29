0

Терещенко и Митрошин выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани

Биатлонистка Терещенко и лыжник Митрошин выступят в Гонке чемпионов в Рязани.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак сообщил, что биатлонистка Инна Терещенко и лыжник Егор Митрошин примут участие в «Гонке чемпионов» в Рязани.

«Мы определились с окончательным составом «Технониколь Гонки Чемпионов», которая пройдет 3-4 января 2026 года в Рязани. Последнее вакантное место в составе лыжников занял Егор Митрошин. Мы очень ждали Александра Большунова, но, к сожалению, он заболел, даже пропустил этап Кубка России в Кирово-Чепецке.

В составе биатлонисток у нас вынужденная замена: вместо Анастасии Шевченко выступит Инна Терещенко, вчерашняя юниорка, которая на недавнем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Чайковском дважды стала серебряной призеркой.

Касательно готовности стадиона, могу сказать, что погода нам максимально помогает в последние дни. Подготовка идет полным ходом, трассы засыпаются как натуральным, так и искусственным снегом. Тревоги о бесснежье остались в прошлом, недостатка в снеге уже нет. Уверен, что 3 января встретим спортсменов и зрителей в полной боевой готовности», – сказал Пак.

