Андрей Вьюхин: «Надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне»

Вьюхин: надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне.

Российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал о желании больше тренироваться с лыжниками.

27 декабря Вьюхин выиграл пролог спринтерской гонки на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

— Может, тебе в лыжи вернуться?

— Нет, я в биатлоне не закончил еще. Надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне, — сказал Вьюхин.