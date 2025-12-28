  • Спортс
Андрей Вьюхин: «Надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне»

Российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал о желании больше тренироваться с лыжниками. 

27 декабря Вьюхин выиграл пролог спринтерской гонки на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. 

— Может, тебе в лыжи вернуться?

— Нет, я в биатлоне не закончил еще. Надо больше тренироваться с лыжниками летом. Это поможет и в биатлоне, — сказал Вьюхин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
