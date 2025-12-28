0

«Рождественская гонка» начнется с минуты молчания в память о Баккене

«Рождественская гонка» начнется с минуты молчания по Баккену.

Биатлонная «Рождественская гонка» начнется с минуты молчания в память о норвежском биатлонисте Сиверте Баккене.

Шоу-гонка пройдет в Гельзенкирхене 28 декабря. За команду Норвегии выступят Юни Арнеклейв, которая до 2024 года была девушкой Баккена, и Матс Эвербю.

«Мы хотим выйти на старт, чтобы почтить память и отдать дань уважения самоотверженному и замечательному человеку, которым он был Сиверт. Этого пожелал бы он сам.

Это было очень необычное и печальное Рождество. Мы получили шокирующее известие, которое я до сих пор не могу осознать.

Приходится жить сегодняшним днем. Невозможно подготовиться к тому, как будут реагировать тело и психика в будущем – будь то на тренировках, на соревнованиях или когда возвращаешься в Лиллехаммер и к повседневной жизни.

У нас была мысль отказаться от участия в «Рождественской гонке», но мы решили пробежать ее, потому что Сиверт был человеком, который никогда не сдавался и всегда делал все возможное, чтобы добиться хороших результатов», – сказала Арнеклейв.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым 23 декабря в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны.

Сиверт Гутторм Баккен. Знаете, каким он парнем был...

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
