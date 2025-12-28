  • Спортс
  Вирер о планах после завершения карьеры: «Будет более спокойная жизнь. Хочу наслаждаться семьей, стать мамой»
Вирер о планах после завершения карьеры: «Будет более спокойная жизнь. Хочу наслаждаться семьей, стать мамой»

Вирер о жизни после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что после завершения спортивной карьеры планирует сосредоточиться на семье. 

«Думаю, у меня будет более спокойная жизнь, будет меньше стресса. А еще я хочу наслаждаться семьей, стать мамой.

Биатлон требует колоссальных усилий: почти 1000 часов тренировок в год – зал, лыжероллеры, стрельба, лыжи, а также велосипед и треккинг. Когда я начинала, я и подумать не могла, что смогу участвовать в Олимпийских играх почти в 36 лет.

Но сейчас я понимаю, что физически и ментально я все еще в порядке и способна выступать на самом высоком уровне», – сказала четырехкратная чемпионка мира Вирер.

Также она высказалась о соперничестве с коллегой по команде Лизой Виттоцци.

«Соперничество в индивидуальных видах спорта существует всегда. Лиза и я выступаем за одну сборную, в эстафете мы – партнеры по команде, и на Олимпиаде у нас будут отличные шансы на медаль. Мы уважаем друг друга», – приводит слова Вирер Eurosport Italy.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Eurosport Italy
