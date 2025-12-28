«Рождественская гонка». Жанмонно и Фабьен Клод, Минккинен и Сеппяля, Хеттих-Вальц и Штрелов, Лампич и Фак пробегут масс-старт
Жанмонно и Фабьен Клод, Лампич и Фак выступят в «Рождественской гонке».
28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет биатлонная «Рождественская гонка».
«Рождественская гонка-2025» (World Team Challenge)
Гельзенкирхен, Германия
Начало масс-старта – 20:15, начало гонки преследования – 21:05 по московскому времени.
Участники
Янина Хеттих-Вальц – Юстус Штрелов (Германия)
Марлен Фихтнер – Данило Ритмюллер (Германия)
Маркета Давидова – Томаш Микишка (Чехия)
Анамария Лампич – Яков Фак (Словения)
Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия)
Юни Арнеклейв – Матс Эвербю (Норвегия)
Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)
Лу Жанмонно – Фабьен Клод (Франция)
Анна Гандлер – Давид Коматц (Австрия)
Лена Хекки-Гросс – Йоша Буркхальтер (Швейцария)
