  • «Рождественская гонка». Жанмонно и Фабьен Клод, Минккинен и Сеппяля, Хеттих-Вальц и Штрелов, Лампич и Фак пробегут масс-старт
«Рождественская гонка». Жанмонно и Фабьен Клод, Минккинен и Сеппяля, Хеттих-Вальц и Штрелов, Лампич и Фак пробегут масс-старт

Жанмонно и Фабьен Клод, Лампич и Фак выступят в «Рождественской гонке».

28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет биатлонная «Рождественская гонка».

«Рождественская гонка-2025» (World Team Challenge)

Гельзенкирхен, Германия

Начало масс-старта – 20:15, начало гонки преследования – 21:05 по московскому времени.

Участники

Янина Хеттих-Вальц – Юстус Штрелов (Германия)

Марлен Фихтнер – Данило Ритмюллер (Германия)

Маркета Давидова – Томаш Микишка (Чехия)

Анамария Лампич – Яков Фак (Словения)

Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия)

Юни Арнеклейв – Матс Эвербю (Норвегия)

Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)

Лу Жанмонно – Фабьен Клод (Франция)

Анна Гандлер – Давид Коматц (Австрия)

Лена Хекки-Гросс – Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Расписание «Рождественской гонки-2025»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
