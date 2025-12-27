Вьюхин о победе в квалификации лыжного спринта: «Всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты – это несостоявшиеся лыжники»

Вьюхин о победе в квалификации спринта: было бы глупо бороться за 30-е места.

Биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал свою победу в квалификации конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

В четвертьфинальном забеге Вьюхин показал четвертый результат и выбыл.

«Я же не просто так ради четвертьфинала поехал бы, проделал бы такой путь. Понятен такой ажиотаж, что биатлонист приехал к лыжникам. Было бы глупо ехать и бороться за 30‑е места», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

«Ну что, всем привет. Я всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты – это несостоявшиеся лыжники. Следующий ход за лыжниками. Кто же будет пробовать себя в биатлоне?» – сказал Вьюхин в видеосообщениях, опубликованных в телеграм-канале «Комитет спортсменов».