Вьюхин о победе в квалификации лыжного спринта: «Всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты – это несостоявшиеся лыжники»
Вьюхин о победе в квалификации спринта: было бы глупо бороться за 30-е места.
Биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал свою победу в квалификации конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
В четвертьфинальном забеге Вьюхин показал четвертый результат и выбыл.
«Я же не просто так ради четвертьфинала поехал бы, проделал бы такой путь. Понятен такой ажиотаж, что биатлонист приехал к лыжникам. Было бы глупо ехать и бороться за 30‑е места», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
«Ну что, всем привет. Я всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты – это несостоявшиеся лыжники. Следующий ход за лыжниками. Кто же будет пробовать себя в биатлоне?» – сказал Вьюхин в видеосообщениях, опубликованных в телеграм-канале «Комитет спортсменов».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
