  Гипоксическая маска, в которой нашли Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий 7000 м над уровнем моря (VG)
Как сообщает издание VG, гипоксическая маска, в которой нашли мертвым норвежского биатлониста Сиверта Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий высоте 7000 м над уровнем моря.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны.

Как стало известно позже, в момент, когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска, имитирующая условия высокогорья (низкое содержание кислорода в воздухе).

«Сегодня VG стало известно, что высотная маска, которая была на Баккене, была отрегулирована на высоту, соответствующую 7000 м над уровнем моря. Это означает, что воздух, которым он дышал, содержал очень мало кислорода.

Однако не установлено, что этот уровень был фактическим на момент смерти Баккена. Проводимые сейчас расследования направлены в том числе и на выяснение этого. Альтернативная теория заключается в том, что устройство могло быть случайным образом отрегулировано после того, как 27-летнего спортсмена нашли мертвым – в момент, когда кто-то хотел помочь норвежскому биатлонисту.

Итальянская полиция сейчас изучает конкретное устройство, которое имитирует искусственную высоту», – говорится в статье VG.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
