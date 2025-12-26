Губерниев о показе биатлона на «Матч ТВ»: «Мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы. Это не лыжи»
Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил рост интереса зрителей к трансляциям биатлона.
В интервью Спортс’’ Губерниев сообщил, что по сравнению с прошлым годом рост аудитории на биатлоне составил 47%, а на лыжах – 27%.
«Во-первых, связываю это с тем, что команда «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» работает хорошо, и мы в сердцах россиян всегда желанные гости. Я разговариваю в унисон со всей страной, как и все люди, которые работают со мной. «Матч» хорошо показывает биатлон, мы делаем уникальный продукт.
Все это помножено на то, что мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы, потому что биатлон – это не лыжи. Конечно, влияет и ожидание нашего скорейшего или не очень возвращения.
Я благодарен терезрителям, мы стараемся делать свою работу так же вдохновенно, как мы это делали на Кубке мира. Когда ты честен с телезрителями, они честны с тобой и выбирают тебя», – сказал Губерниев.