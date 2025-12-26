  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Губерниев о показе биатлона на «Матч ТВ»: «Мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы. Это не лыжи»
13

Губерниев о показе биатлона на «Матч ТВ»: «Мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы. Это не лыжи»

Губерниев о показе биатлона: там минимум злобы в отличие от лыж.

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил рост интереса зрителей к трансляциям биатлона.

В интервью Спортс’’ Губерниев сообщил, что по сравнению с прошлым годом рост аудитории на биатлоне составил 47%, а на лыжах – 27%.

«Во-первых, связываю это с тем, что команда «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» работает хорошо, и мы в сердцах россиян всегда желанные гости. Я разговариваю в унисон со всей страной, как и все люди, которые работают со мной. «Матч» хорошо показывает биатлон, мы делаем уникальный продукт.

Все это помножено на то, что мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы, потому что биатлон – это не лыжи. Конечно, влияет и ожидание нашего скорейшего или не очень возвращения.

Я благодарен терезрителям, мы стараемся делать свою работу так же вдохновенно, как мы это делали на Кубке мира. Когда ты честен с телезрителями, они честны с тобой и выбирают тебя», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoМатч ТВ
телевидение
logoДмитрий Губерниев
logoКубок России
logoКубок России
контент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о телерейтингах лыжных гонок и биатлона: «В условиях отстранения у нас бум. Рост аудитории на биатлоне – 47%, на лыжах – 27%»
24 декабря, 12:10
«Стыдно ли мне за наше спортивное телевидение? Да я им горжусь!» Мысли Губерниева о показе спорта
24 декабря, 11:05
Дмитрий Губерниев: «Сложно комментировать поток сознания Большунова: его и жалко одновременно, и понимаешь, что он немножко заплутал»
2 декабря, 09:13
Главные новости
Норвежским спортсменам рекомендовали не использовать симуляторы высотных условий после смерти Баккена
сегодня, 12:57
Расписание «Рождественской гонки»-2025
сегодня, 05:58
Смольский и гимнастка Горносько признаны спортсменами года в Беларуси
вчера, 19:45
Виктор Майгуров: «Спортсменкой года выберу Сливко, у нее было много положительных моментов. И просто она очень хороший и открытый человек»
вчера, 06:26
Майгуров о «Гонке чемпионов»: «Это праздник, который мы делаем для болельщиков и спортсменов»
24 декабря, 17:15
Когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска
24 декабря, 16:12
Губерниев о телерейтингах лыжных гонок и биатлона: «В условиях отстранения у нас бум. Рост аудитории на биатлоне – 47%, на лыжах – 27%»
24 декабря, 12:10
Логинов, Латыпов, Смольский, Сливко, Терентьев, Ардашев, Степанова, Фалеева, Ступак примут участие в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов»
24 декабря, 10:52
Михаил Дегтярев: «Будем объединять федерации в зимних видах спорта. Как объединять – покажет время, пока не загадываем»
24 декабря, 10:35
Виктор Майгуров: «От лица СБР выражаю соболезнования родным и близким Баккена. Нужно со всей ответственностью относиться к здоровью»
24 декабря, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10