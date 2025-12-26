Норвежским спортсменам рекомендовали не использовать симуляторы высотных условий после смерти Баккена

  • Спортс
Норвежским спортсменам рекомендовали не использовать симуляторы высотных условий.

Подразделение Олимпийского комитета Норвегии Olympiatoppen рекомендовало не использовать симуляторы высотных условий после смерти биатлониста Сиверта Баккена.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны.

В Союзе биатлонистов Норвегии сообщили, что, когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска.

«В ожидании фактов по делу, связанному с трагической гибелью Сиверта Баккена, Olympiatoppen приняло решение и проинформировало спортивные организации о том, что спортсменам не рекомендуется использовать имитацию условий высоты», – говорится в заявлении Olympiatoppen.

С 2003 по 2021 год в Норвегии действовал запрет на использование симуляторов высотных условий.

Умер биатлонист сборной Норвегии Сиверт Баккен: что известно

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
происшествия
logoСиверт Гутторм Баккен
logoсборная Норвегии
НОК Норвегии
