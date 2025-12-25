3

Смольский и гимнастка Горносько признаны спортсменами года в Беларуси

Антон Смольский и Алина Горносько признаны спортсменами года в Беларуси.

Биатлонист Антон Смольский и гимнастка Алина Горносько получили премии Национального олимпийского комитета Беларуси как лучшие спортсмены 2025 года.

Смольский в прошлом сезоне занял первое место в общем зачете Кубка Содружества по биатлону. Горносько завоевала золото Универсиады в Германии, а также выигрывала медали на этапах Кубка мира.

«Огромная честь победить в этой премии и получить ее. На эту номинацию было большое количество кандидатов, которые достойны ее не меньше меня. Очень рад и горд, что победил именно я.

Мои слова на сцене о том, что белорусы – здоровая нация, не случайны. Убежден и вижу, насколько мы сильны духом и телом. Эта награда – еще один шаг моей мотивации, очень рад получить оценку своего труда в таком формате», – сказал призер Олимпиады-2022 Смольский.

Лучшим тренером года признана Ольга Власова (прыжки на батуте), лучшей командой – мужская сборная по прыжкам на батуте, премию за прорыв года получил минский хоккейный клуб «Динамо».  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: НОК Беларуси
НОК Беларуси
logoАлина Горносько
Антон Смольский
сборная Беларуси
художественная гимнастика
logoсборная Беларуси (художественная гимнастика)
