  • Виктор Майгуров: «Спортсменкой года выберу Сливко, у нее было много положительных моментов. И просто она очень хороший и открытый человек»
2

Виктор Майгуров: «Спортсменкой года выберу Сливко, у нее было много положительных моментов. И просто она очень хороший и открытый человек»

Майгуров назвал Овечкина и Сливко лучшими спортсменами года в России.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал хоккеиста Александра Овечкина и биатлонистку Викторию Сливко лучшими спортсменами года в России.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ. Сливко в минувшем сезоне выиграла общие зачеты Кубков России и Содружества.

«Спортсмен года – Овечкин. Он крутой! Представляет нашу Россию за океаном, ставит рекорды, прославляя страну. Спортсменкой года, конечно, я выберу Сливко. У нее в прошлом году было много положительных моментов. Она получила трофей за честную игру. И просто она очень хороший и открытый человек.

В номинации «Тренер года» я за Сорина, потому что я его знаю больше, чем других, и знаю, как он относится к своему делу. Хорошие результаты его спортсменов показывают это», – сказал Майгуров.

Под руководством Егора Сорина лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали победителями общего зачета Кубка России, а также выполнили олимпийские нормативы для участия в Играх-2026.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
