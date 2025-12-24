Когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска
В Союзе биатлонистов Норвегии высказались о смерти Сиверта Баккена.
Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался накануне в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны.
«Это трагическая ситуация, в которой много вопросов без ответа. В первую очередь мы думаем о семье и близких друзьях Сиверта, которые сейчас переживают очень сложный период. Мы понимаем, что СМИ нужна информации, но в то же время крайне важно, чтобы полиция и судебно-медицинские эксперты на месте могли спокойно выполнять свою работу и выяснять факты», – сказала генеральный секретарь Союза биатлонистов Норвегии Эмили Нордскар.
«На данный момент мы располагаем следующей информацией:
Когда Сиверта Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска. Союз биатлонистов Норвегии в настоящее время не располагает информацией об обстоятельствах, связанных с приобретением и использованием этой маски. В ближайшие дни Союз попытается прояснить связанные с этим факты.
После Рождества в Италии будет проведено вскрытие тела Баккена.
Союз биатлонистов Норвегии по-прежнему тесно сотрудничает с полицией на месте происшествия.
Установлен контакт между итальянской полицией и родственниками.
За спортсменами, которых затронул инцидент, внимательно следят наши сотрудники, а также сотрудники Olympiatoppen (подразделение Олимпийского комитета Норвегии – Спортс’’).
Кризисная группа в Лиллехаммере оказывает поддержку семье», – добавили в организации.
