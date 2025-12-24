Когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска

Когда биатлониста Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска.

В Союзе биатлонистов Норвегии высказались о смерти Сиверта Баккена.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался накануне в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны.

«Это трагическая ситуация, в которой много вопросов без ответа. В первую очередь мы думаем о семье и близких друзьях Сиверта, которые сейчас переживают очень сложный период. Мы понимаем, что СМИ нужна информации, но в то же время крайне важно, чтобы полиция и судебно-медицинские эксперты на месте могли спокойно выполнять свою работу и выяснять факты», – сказала генеральный секретарь Союза биатлонистов Норвегии Эмили Нордскар.

«На данный момент мы располагаем следующей информацией:

Когда Сиверта Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска. Союз биатлонистов Норвегии в настоящее время не располагает информацией об обстоятельствах, связанных с приобретением и использованием этой маски. В ближайшие дни Союз попытается прояснить связанные с этим факты.

После Рождества в Италии будет проведено вскрытие тела Баккена.

Союз биатлонистов Норвегии по-прежнему тесно сотрудничает с полицией на месте происшествия.

Установлен контакт между итальянской полицией и родственниками.

За спортсменами, которых затронул инцидент, внимательно следят наши сотрудники, а также сотрудники Olympiatoppen (подразделение Олимпийского комитета Норвегии – Спортс’’).

Кризисная группа в Лиллехаммере оказывает поддержку семье», – добавили в организации.

