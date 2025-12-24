22

Когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска

Когда биатлониста Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска.

В Союзе биатлонистов Норвегии высказались о смерти Сиверта Баккена.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался накануне в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны.

«Это трагическая ситуация, в которой много вопросов без ответа. В первую очередь мы думаем о семье и близких друзьях Сиверта, которые сейчас переживают очень сложный период. Мы понимаем, что СМИ нужна информации, но в то же время крайне важно, чтобы полиция и судебно-медицинские эксперты на месте могли спокойно выполнять свою работу и выяснять факты», – сказала генеральный секретарь Союза биатлонистов Норвегии Эмили Нордскар.

«На данный момент мы располагаем следующей информацией:

  • Когда Сиверта Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска. Союз биатлонистов Норвегии в настоящее время не располагает информацией об обстоятельствах, связанных с приобретением и использованием этой маски. В ближайшие дни Союз попытается прояснить связанные с этим факты.

  • После Рождества в Италии будет проведено вскрытие тела Баккена.

  • Союз биатлонистов Норвегии по-прежнему тесно сотрудничает с полицией на месте происшествия.

  • Установлен контакт между итальянской полицией и родственниками.

  • За спортсменами, которых затронул инцидент, внимательно следят наши сотрудники, а также сотрудники Olympiatoppen (подразделение Олимпийского комитета Норвегии – Спортс’’).

  • Кризисная группа в Лиллехаммере оказывает поддержку семье», – добавили в организации.

Умер биатлонист сборной Норвегии Сиверт Баккен: что известно

Для чего нужны тренировочные маски? Как они работают, какой эффект дают?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
logoсборная Норвегии
Союз биатлонистов Норвегии
logoСиверт Гутторм Баккен
происшествия
Эмили Нордскар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Майгуров: «От лица СБР выражаю соболезнования родным и близким Баккена. Нужно со всей ответственностью относиться к здоровью»
сегодня, 10:07
Бьорндален о Баккене: «Он шаг за шагом поднимался на вершину мира – и тут такое. Самая трагичная новость, какую только можно представить»
сегодня, 07:41
Джакомель – Баккену: «Ты стал одним из моих лучших друзей. Мы вместе продолжим идти к нашей мечте – стать лучшими биатлонистами мира»
вчера, 21:16
Главные новости
Губерниев о телерейтингах лыжных гонок и биатлона: «В условиях отстранения у нас бум. Рост аудитории на биатлоне – 47%, на лыжах – 27%»
сегодня, 12:10
Логинов, Латыпов, Смольский, Сливко, Терентьев, Ардашев, Степанова, Фалеева, Ступак примут участие в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов»
сегодня, 10:52
Михаил Дегтярев: «Будем объединять федерации в зимних видах спорта. Как объединять – покажет время, пока не загадываем»
сегодня, 10:35
Виктор Майгуров: «От лица СБР выражаю соболезнования родным и близким Баккена. Нужно со всей ответственностью относиться к здоровью»
сегодня, 10:07
Майгуров об обращении в CAS по вопросу допуска биатлонистов: «Пока конкретных дат нет, надеемся на решение сразу после Нового года»
сегодня, 09:58
Призовой фонд «Гонки чемпионов» в Рязани составит 12 млн рублей. В соревнованиях примут участие лыжники и биатлонисты
сегодня, 09:41
Виктор Майгуров: «В том, что мы временно отстранены, есть плюсы. Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов»
сегодня, 09:05
Бьорндален о Баккене: «Он шаг за шагом поднимался на вершину мира – и тут такое. Самая трагичная новость, какую только можно представить»
сегодня, 07:41
Расписание «Рождественской гонки»-2025
22 декабря, 07:03
Джакомель – Баккену: «Ты стал одним из моих лучших друзей. Мы вместе продолжим идти к нашей мечте – стать лучшими биатлонистами мира»
вчера, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10