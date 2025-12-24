Губерниев о телерейтингах лыжных гонок и биатлона: «В условиях отстранения у нас бум. Рост аудитории на биатлоне – 47%, на лыжах – 27%»

Губерниев о телерейтингах лыж и биатлона: в условиях отстранения у нас бум.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что с момента отстранения российских лыжников и биатлонистов от международных турниров телевизионные рейтинги внутренних стартов сильно выросли.

«Пик смотрибельности спорта в России пришелся, наверное, на Сочи-2014. Но тот же биатлон пробивал высоты еще до домашней Олимпиады. Первым его начал показывать «7ТВ», мы подхватили в сезоне-2003/04. Тогда я впервые поехал на чемпионат мира. И уже там стало понятно, что страна дорвалась до биатлона.

Лыжи на тот момент почти не показывали, по-моему, контракт был на «Плюсе». А биатлон пер! И вот в Антерсельве-2007, где случились медали Чудова и нашей эстафетной четверки, я ощущал это без преувеличения: гонки смотрела вся страна.

Но пик, конечно, Сочи. Потом уже ту медаль у наших эстафетчиков заберут. Но репортаж с финишем Шипулина до сих пор залетает в рилсах, люди с такой теплотой его вспоминают. Конечно, всплеск активности тогда был невероятный.

Если брать цифры, самый большой рейтинг на домашних Играх – у победы Аделины Сотниковой. Потом биатлон, тройной успех в лыжном марафоне.

И сейчас уже мало кто помнит, но запредельные цифры были у последней попытки бобслея. Когда уже пошла всероссийская пруха, «нас не догонят» и вот эта победа Зубкова. Которая потом, правда, превратилась в быль…

Олимпиаду-2022 в Пекине тоже смотрели очень хорошо. Не так, как в Сочи, но подъем ощущался. А потом случился бан...

Тем не менее, спортивное телевидение не загнулось. «Матч ТВ» недавно праздновал 10 лет. И если 22 года назад мы домашний чемпионат мира могли показывать в записи, то теперь Кубок России – с обвязками и программой «Биатлон с Губерниевым».

И удивительная история – вот, казалось бы, внутренние старты. Но мы анализируем рейтинги, и по сравнению с прошлым годом рост аудитории на биатлоне – 47%. На лыжах – 27%. То есть в условиях отстранения у нас бум. Может быть, это ожидание скорого возвращения, я не исключаю. Но тем менее.

Понятно, что в сравнении с Кубком мира рейтинги сильно упали, но нам удалось сохранить интерес к этому виду спорта, а в этом году – даже приумножить его. 47% – гигантский прирост! Такие метаморфозы только в спорте и возможны», – сказал Губерниев в интервью Спортсу’’.

«Стыдно ли мне за наше спортивное телевидение? Да я им горжусь!» Мысли Губерниева о показе спорта