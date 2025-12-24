  • Спортс
Михаил Дегтярев: «Будем объединять федерации в зимних видах спорта. Как объединять – покажет время, пока не загадываем»

Михаил Дегтярев заявил, что Министерство спорта РФ с марта по май 2026 года обсудит возможное объединение зимних федераций. 

«По зимним видам я уже говорил: с марта по май. Мы с федерациями еще это обсудим, пока мы их настраиваем на подготовку к турнирам.

Тоже возможно слияние. В лыжных видах одна федерация, вторая – все, что связано со льдом. Будем их объединять. Как объединять, стоит ли это делать? Покажет время, пока не загадываем», – сказал министр спорта России Дегтярев. 

Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
