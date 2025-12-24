  • Спортс
  Виктор Майгуров: «В том, что мы временно отстранены, есть плюсы. Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов»
25

Виктор Майгуров: «В том, что мы временно отстранены, есть плюсы. Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов»

Виктор Майгуров: в отстранении российских биатлонистов есть плюсы.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что в ситуации с отстранением российских спортсменов есть положительные моменты.

Российские биатлонисты с весны 2022 года не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) даже в нейтральном статусе.

«В том, что мы временно отстранены, есть плюсы. Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов. На Кубке мира выступают четыре-пять человек, их знали, а остальных – нет», – отметил Майгуров.

«Есть движ!» Наш биатлон научился жить в изоляции

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
