Виктор Майгуров: «В том, что мы временно отстранены, есть плюсы. Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что в ситуации с отстранением российских спортсменов есть положительные моменты.
Российские биатлонисты с весны 2022 года не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) даже в нейтральном статусе.
«В том, что мы временно отстранены, есть плюсы. Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов. На Кубке мира выступают четыре-пять человек, их знали, а остальных – нет», – отметил Майгуров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
