Виктория Метеля: «Если я всю карьеру пробегаю в России – это будет, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни»

Метеля: если всю карьеру пробегаю в России, это будет большим разочарованием.

22-летняя российская биатлонистка Виктория Метеля заявила, что у нее нет уверенности в том, что она сможет попасть на международные старты.

– У меня нет такого, что я сильно хочу на международные старты, потому что знаю, как там суперклассно. Ведь я не знаю, как там. Я не была там, не чувствовала той атмосферы, болельщиков. Дважды должна была поехать, но сначала случилась пандемия, а потом СВО. Оба раза уже сидела на чемоданах, а потом приходили сообщения: мы никуда не едем.

– Тяжело переживала?

– На тот момент эти старты были главной мечтой, поэтому – да, очень сильно. В 2022-м даже домой к родителям не поехала – понимала, что они будут склонять меня бросить этот спорт, пойти учиться. Чтобы этого не слушать, уехала на сбор. Но там не ходила на тренировки. Просто не могла. Лишь недели через две начала как-то двигаться.

Хочется ли мне побывать на том же Кубке мира? Ну конечно! Но уверенности, что я когда-то там выступлю, нет.

– Да брось, тебе всего 22.

– Спорт – мое основное дело. Но я не живу только им. Я хотела бы стать мамой. Думаю, сейчас прекрасный возраст. Лучше рано, чем поздно. Не хочу в 30 с чем-то лет, пробегав все это время в России, вспомнить о ребенке. Так что, если получится в ближайшие годы – супер. Нет – продолжу заниматься.

– А после декрета планируешь возвращаться?

– Смотря как пойдет восстановление, буду ли я чувствовать силы. Если все сложится хорошо, почему нет? Я же очень люблю биатлон. Просто семья – она вообще особняком.

– Если ты так и не выступишь на международных стартах – это станет ударом?

– Знаешь, в некоторые моменты у меня нет мотивации, опускаются руки. Но я все равно каждый день встаю с кровати и вопреки всему делаю тренировки. Понимаю, для чего все это, вижу конечную цель. И если это не оправдается, если я всю карьеру пробегаю в России – это будет, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни, – сказала Метеля.

