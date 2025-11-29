  • Спортс
  • Антон Смольский: «Ветер порывистый, переменчивый, было сложно пристреляться, но рад, что удалось отработать чисто»
1

Биатлонист Смольский о победе на Кубке России: рад, что удалось отработать чисто.

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сегодня не так холодно, как в прошлые дни, но мороз полностью еще не ушел. Дышится намного легче, чем вчера. Ветер порывистый, переменчивый, было сложно пристреляться, но рад, что удалось отработать чисто. Лыжи тоже работали хорошо», – сказал Смольский «Матч ТВ».

«Гонка получилась почти идеальной – хорошо сработал по кругам, хорошо сработал на рубеже. Есть некоторые моменты, которые я хотел бы доработать, но это вопрос для обсуждения с тренером. В любом случае я очень рад проделанной работе, хорошо себя чувствовал на дистанции, несмотря на тяжелое скольжение. Ночью выпал свежий снег, и я видел, как многие спортсмены тратят много сил, в том числе и я.

Гонка очень непростая, спринт длился 27 минут – это примерно на 4 минуты дольше, чем обычно. Стрелял я достаточно медленно для себя, но это было оправданно – я выбрал качество, а не скорость. Мороз все-таки не давал полноценно быстро работать на рубеже. Вчера было очень холодно, но не скажу, что за 10 часов мороз ушел, – да, стало теплее, но в лесу очень прохладно», – цитирует Смольского «Чемпионат».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
Антон Смольский
сборная Беларуси
