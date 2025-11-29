«Посмотрим, наживем ли мы врагов в сборной Норвегии». Йоханнес и Тарьей Бо стали экспертами NRK
Йоханнес и Тарьей Бо будут экспертами на норвежском ТВ во время Олимпиады-2026.
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо будут экспертами NRK во время Олимпийских игр в Милане.
«Вступаем в это с легким благоговением. Мы будем служить норвежскому народу немного иначе, чем раньше», – прокомментировал Йоханнес Бо.
«Это очень волнительно. К счастью, мы будем говорить о том, что еще свежо в нашей памяти, так что, думаю, мы сможем провести хороший анализ.
А потом посмотрим, наживем ли мы врагов в сборной Норвегии», – добавил Тарьей Бо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости