«Посмотрим, наживем ли мы врагов в сборной Норвегии». Йоханнес и Тарьей Бо стали экспертами NRK

Йоханнес и Тарьей Бо будут экспертами на норвежском ТВ во время Олимпиады-2026.

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо будут экспертами NRK во время Олимпийских игр в Милане.

«Вступаем в это с легким благоговением. Мы будем служить норвежскому народу немного иначе, чем раньше», – прокомментировал Йоханнес Бо.

«Это очень волнительно. К счастью, мы будем говорить о том, что еще свежо в нашей памяти, так что, думаю, мы сможем провести хороший анализ.

А потом посмотрим, наживем ли мы врагов в сборной Норвегии», – добавил Тарьей Бо.