Фуркад о Nordic Festival: «Мы усердно работаем над поиском нового города-организатора»
Мартен Фуркад заявил, что продолжает поиск места для проведения Nordic Festival.
С 2019 года Nordic Festival с участием лыжников и биатлонистов проходил во французском Анси, но в ноябре 2024 года власти города решили прекратить поддержку мероприятия.
«Сейчас мы усердно работаем над поиском нового города-организатора. Наши основные ценности остаются прежними: сделать спорт центром городской жизни и дать возможность любителям биатлона собраться вместе.
В ближайшие несколько недель мы надеемся сделать несколько интересных объявлений», – заявил Фуркад.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости