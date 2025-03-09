Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Мишлон, Фемстейневик и Гротиан были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшие общий ход и стрельба
Женская гонка прошла на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Седьмой этап
Нове-Место, Чехия
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Лу Жанмонно (Франция) – 17.21,0
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 10,5
3. Джессика Йислова (Чехия) – 16,9
4. Наталия Сидорович (Польша) – 19,5
5. Эми Басерга (Швейцария) – 19,6
6. Дидра Ирвин (США) – 26,7
7. Леа Ротшопф (Австрия) – 27,6
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 31,0
9. Йоханна Пуфф (Германия) – 38,4...
17. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.45,6
2-й этап
1. Осеан Мишлон (Франция) – 17.23,2
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 16,8
3. Юлия Таннхаймер (Германия) – 17,2
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 26,9
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 39,6
6. Тереза Воборникова (Чехия) – 44,7...
10. Доротея Вирер (Италия) – 1.11,6
3-й этап
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 17.52,1
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 11,7
3. София Шнайдер (Германия) – 28,0
4. Сара Андерссон (Швеция) – 28,2
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 32,7
6. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 35,0
4-й этап
1. Селина Гротиан (Германия) – 17.58,8
2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 3,2
3. Ханна Оберг (Швеция) – 17,5
4. Жюлия Симон (Франция) – 24,3
5. Йоанна Якела (Польша) – 29,5
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 31,6
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:03.42,0
2. Норвегия – 1,8
3. Германия – 26,8
4. Швеция – 32,3
5. Австрия – 1.10,6
6. Италия – 1.14,8
Скорострельность
1. Франция – 4.07,3 (0+5)
2. Швейцария – 4.08,3 (0+8)
3. Германия – 4.17,9 (0+8)
4. Польша – 4.18,9 (1+9)
5. Норвегия – 4.24,3 (0+11)
6. Финляндия – 4.29,1 (1+9)...
14. Швеция – 5.20,1 (2+15)...
16. Италия – 5.26,6 (0+13)
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