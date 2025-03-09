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Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Мишлон, Фемстейневик и Гротиан были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшие общий ход и стрельба

Жанмонно, Мишлон, Фемстейневик, Гротиан были быстрейшими на этапах эстафеты.

Женская гонка прошла на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Седьмой этап

Нове-Место, Чехия

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Лу Жанмонно (Франция) – 17.21,0

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 10,5

3. Джессика Йислова (Чехия) – 16,9

4. Наталия Сидорович (Польша) – 19,5

5. Эми Басерга (Швейцария) – 19,6

6. Дидра Ирвин (США) – 26,7

7. Леа Ротшопф (Австрия) – 27,6

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 31,0

9. Йоханна Пуфф (Германия) – 38,4...

17. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.45,6

2-й этап

1. Осеан Мишлон (Франция) – 17.23,2

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 16,8

3. Юлия Таннхаймер (Германия) – 17,2

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 26,9

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 39,6

6. Тереза Воборникова (Чехия) – 44,7...

10. Доротея Вирер (Италия) – 1.11,6

3-й этап

1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 17.52,1

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 11,7

3. София Шнайдер (Германия) – 28,0

4. Сара Андерссон (Швеция) – 28,2

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 32,7

6. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 35,0

4-й этап

1. Селина Гротиан (Германия) – 17.58,8

2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 3,2

3. Ханна Оберг (Швеция) – 17,5

4. Жюлия Симон (Франция) – 24,3

5. Йоанна Якела (Польша) – 29,5

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 31,6

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:03.42,0

2. Норвегия – 1,8

3. Германия – 26,8

4. Швеция – 32,3

5. Австрия – 1.10,6

6. Италия – 1.14,8

Скорострельность

1. Франция – 4.07,3 (0+5)

2. Швейцария – 4.08,3 (0+8)

3. Германия – 4.17,9 (0+8)

4. Польша – 4.18,9 (1+9)

5. Норвегия – 4.24,3 (0+11)

6. Финляндия – 4.29,1 (1+9)...

14. Швеция – 5.20,1 (2+15)...

16. Италия – 5.26,6 (0+13)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
эстафета (жен)
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Германии жен
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logoДидра Ирвин
logoКаролине Кноттен
logoЛу Жанмонно
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logoсборная Чехии жен
logoсборная Польши жен
logoЙоханна Пуфф
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Финляндии жен
logoЙоханна Скоттхайм
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoсборная Австрии жен
logoЭми Басерга
logoСуви Минккинен
Леа Ротшопф
logoАнна Магнуссон
logoЮлия Таннхаймер
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoОсеан Мишлон
logoЛиза Тереза Хаузер
logoТереза Воборникова
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Словакии жен
logoАнастасия Кузьмина
logoЭлиза Гаспарин
logoСофия Шнайдер
logoСара Андерссон
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoМарен Киркеэйде
logoХанна Оберг
logoСелина Гротиан
logoЖюлия Симон
logoЙоанна Якела
logoЛена Хекки-Гросс
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