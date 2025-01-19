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Антон Смольский: «Биатлон теряет легенд, невероятно сильных спортсменов. Уйдет Йоханнес Бо, и не станет явного лидера»

Антон Смольский считает, что после ухода Йоханнеса Бо не останется явного лидера.

Накануне норвежец объявил, что завершит спортивную карьеру после окончания сезона. 

«Его можно понять. Он человек семейный, у него двое детей. У него много золотых олимпийских медалей и рекордов. Возможно, некоторой мотивации не хватает.

И он понимает, что в жизни есть что‑то важнее спорта.

Так же уходил Мартен Фуркад. Биатлон теряет легенд, невероятно сильных спортсменов. Уйдет Йоханнес Бо, и не станет явного лидера», — сказал Смольский. 

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
сборная Беларуси
Антон Смольский
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
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