Тарьей Бо одержал 14-ю победу в карьере и в 70-й раз попал на подиум, у Ритмюллера – первый пьедестал, у Йоханнеса Бо – 134-й
Норвежский биатлонист Тарьей Бо в 70-й раз в карьере попал на подиум.
Сегодня Тарьей выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси. Это его 14-я победа в карьере (14-25-31).
Немец Данило Ритмюллер финишировал вторым и впервые оказался на пьедестале (0-1-0).
Еще один норвежец Йоханнес Бо стал третьим в гонке. Для него это 134-й подиум (88-25-21).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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