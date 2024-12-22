Тарьей Бо одержал 14-ю победу в карьере и в 70-й раз попал на подиум, у Ритмюллера – первый пьедестал, у Йоханнеса Бо – 134-й

Норвежский биатлонист Тарьей Бо в 70-й раз в карьере попал на подиум.

Сегодня Тарьей выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси. Это его 14-я победа в карьере (14-25-31).

Немец Данило Ритмюллер финишировал вторым и впервые оказался на пьедестале (0-1-0).

Еще один норвежец Йоханнес Бо стал третьим в гонке. Для него это 134-й подиум (88-25-21).