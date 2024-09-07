Тамара Дербушева: «На последнем рубеже немного поторопилась, хотела побыстрее отстрелять, пойти ва‑банк, но допустила промах»

Тамара Дербушева прокомментировала бронзу в пасьюте на этапе Кубка Содружества

Соревнования проходят в Красноярске.

– Старалась по дистанции догонять девчонок, но в конце сил не хватило. Настя Халили включилась догонять Настю Шевченко, хотела ее поддержать, но уже на пологом участке они уехали вперед.

Промахи на каждой стрельбе? На последнем рубеже немного поторопилась, хотела побыстрее отстрелять, пойти ва‑банк, но допустила промах. Была какая‑то неуверенность, наверное.

– Понимали, что после последней стрельбы можно догнать?

– Конечно, хотелось. Видели впереди человека и пытались догнать. В целом довольна всем, все хорошо, – сказала биатлонистка.