Антон Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»

Антон Шипулин раскритиковал Олимпийские игры в Париже.

«Меня удивляет, что руководители олимпийского движения с двойным дном. Адекватные люди понимают: нельзя так проводить соревнования. Нельзя мужчине избивать женщину.

Мы, к сожалению, принимаем это за должное. В итоге мы видим слезы, обиду и унижение Олимпийской хартии. Я не знаю, чем руководствуются эти люди.

Олимпиада — это великий праздник. Такое трудно передать. Я помню Олимпиаду в Австралии. Это было что-то! Незабываемо! А сейчас плыли в нечистой Сене на трехместной шлюпке.

Я присоединяюсь к здравомыслящим людям, которые говорят: очень слабое открытие и проведение Олимпиады. Мне не понравились эти Игры. Не нравится, что нет нашей великой страны», – сказал чемпион мира по биатлону.

Как двух боксерш допустили на Олимпиаду, если их забанили год назад?