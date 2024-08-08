Антон Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»

Теги Антон Шипулин Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Биатлон

Антон Шипулин раскритиковал Олимпийские игры в Париже.

«Меня удивляет, что руководители олимпийского движения с двойным дном. Адекватные люди понимают: нельзя так проводить соревнования. Нельзя мужчине избивать женщину.

Мы, к сожалению, принимаем это за должное. В итоге мы видим слезы, обиду и унижение Олимпийской хартии. Я не знаю, чем руководствуются эти люди.

Олимпиада — это великий праздник. Такое трудно передать. Я помню Олимпиаду в Австралии. Это было что-то! Незабываемо! А сейчас плыли в нечистой Сене на трехместной шлюпке.

Я присоединяюсь к здравомыслящим людям, которые говорят: очень слабое открытие и проведение Олимпиады. Мне не понравились эти Игры. Не нравится, что нет нашей великой страны», – сказал чемпион мира по биатлону.

Как двух боксерш допустили на Олимпиаду, если их забанили год назад?

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35 комментариев
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Антон, ты не знаешь, кому пойти сказать спасибо, что там нет великой страны? Пойди скажи, тебя пропусят наверное. Карантин только отсидеть...
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+46
а мне не нравятся депутаты, которые голосуют непонятно за что, а еще распространяют фейки про несуществующих мужчин
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Не нравится, что нет нашей великой страны» --- А причём тут сама олимпиада, сам спорт.
+24
-1
+23
Великая страна включая Курскую область?
+20
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+16
>нельзя мужчине избивать женщину

Закон о декриминализации побоев: я что для тебя, шутка какая-то?
+13
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+13
Антоша, а ты подумай, почему страны нет на олимпиаде. Может быть, что-то стало этому причиной? Отсиди карантин 2 недели, а потом спроси у одного геостратега.
И причём здесь сама олимпиада? Отдели мух от котлет
+13
-3
+10
Ответ GLW
Великая страна включая Курскую область?
Не удивлюсь, что новый жест доброй воли будет)) Ведь это такая ерунда, что кусок страны Власть не контролирует, не говоря про безопасность граждан, главное на Федеральных каналах про Сену грязную говорить, и молчать про бактерии в Сочи, фэйки про трансов на ОИ говорить, и молчать про Суджак
+13
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+9
А мне нравится. Конечно, не все удается посмотреть, но спорт прекрасен независимо от того, что некоторые "великие" страны создали условия для своих граждан, при которых они не могут ни участвовать в соревнованиях, ни даже просто посмотреть их.
А "депутатам", при прямом попустительстве которых все это происходит - позор.
+10
-1
+9
Антон ко всему еще и очень глупый. Публично расписался в своем несоответствии должности депутата. Только что лично принимал закон о том, что в России мужчине женщину избивать можно, но заявляет об обратном. Ну нельзя же настолько безмозглым быть...
+6
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А почему официальные власти постоянно Фэйк распространяют про Алжирку, и ничего? А когда люди факты говорят про СВО их наказывают типо за фэйки?! Что там хоккеист Дитс сказал 2 часа назад???
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Руководители с двойным дном🙄🙃 нечистая Сена, трехместные шлюпки, мужчины избивают женщин...
Прям будто с буклета лозунги зачитал😏
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Ему текст AI пишет?)
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Кто вам виноват что у вас нет великой страны ?
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Да всё вроде норм
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Ответ GLW
Великая страна включая Курскую область?
Ага, и Сумскую)
+3
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+3
Есть отличная поговорка, вспомнилась после прочтения. "Главное не прогиб а его фиксация."
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Как же депутатство влияет на сознание. Хотя может быть он и был таким.
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Всё в кучку смешал и подытожил
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Так из-за Шипулина наших спортсменов и нет на Олимпиаде.
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Ответ #####Позор российского футбола
Не удивлюсь, что новый жест доброй воли будет)) Ведь это такая ерунда, что кусок страны Власть не контролирует, не говоря про безопасность граждан, главное на Федеральных каналах про Сену грязную говорить, и молчать про бактерии в Сочи, фэйки про трансов на ОИ говорить, и молчать про Суджак
согласен! давно пора ядерным оружием жахнуть
+2
-1
+1
А когда самого не допустили ,открытие и закпытие имели какое- то значение?
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Ответ GLW
Великая страна включая Курскую область?
Скоро в Харьковской и Сумской областях референдумы проводить будут)
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Все величие кончилось 25 лет назад, Антоша, поэтому её и нет. Скажи деду "спасибо" за это.
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кроме открытия есть еще и соревнования
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Антон, ты не смотрел ОИ, ты искал те моменты, которые можно обгадить в СМИ. Но ничего нового ты не сказал, опять боксерша, открытие и вода в Сене. Похоже методички тебе, Свищеву, Васильеву пишет один и тот же человек. У самих голова совсем не работает. Ты в целом никогда умом не блистал, а сейчас ещё больше деградировал. Позорище.
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Достали уже депутатики про великую страну вещать. У нас великий уровень жизни, великая безопасность, великая медицина, образование и пенсии?
Или всё величие заключается в былых заслугах?
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Антон, ты не смотрел ОИ, ты искал те моменты, которые можно обгадить в СМИ. Но ничего нового ты не сказал, опять боксерша, открытие и вода в Сене. Похоже методички тебе, Свищеву, Васильеву пишет один и тот же человек. У самих голова совсем не работает. Ты в целом никогда умом не листал, а сейчас ещё больше деградировал. Позорище.
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Собрал весь мусор с федеральных каналов. На Олимпиаде всё ужасно, но особенно ужасно то, что нас нет на этой ужасной Олимпиаде ))
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Не нравится что нет нашей великой страны в такой слабой олимпиаде)
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что он делал на олимпиаде в Австралии?????
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