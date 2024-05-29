Екатерина Юрлова-Перхт: «Очень понравилось работать комментатором и экспертом биатлона. Было бы здорово поработать с Губерниевым»
Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что ей понравилось быть экспертом на ТВ.
В апреле биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.
– Выходит, вы остаетесь в биатлоне.
– Пока да. Дальше будет видно. Есть еще идеи. Я работаю над этим и, возможно, в скором будущем будут еще новости.
У меня также был опыт очень интересной работы комментатором и экспертом в минувшем сезоне. Благодаря каналу Okko. Мы с Сергеем Рожковым подводили итоги биатлонного сезона.
Мне очень понравилось, и это было очень интересно, но чтобы продолжать работу в таком качестве, нужно оставаться в мире биатлона и быть в курсе подготовки команд. Чтобы было о чем рассказать зрителям.
– А хочется ли поработать с Дмитрием Губерниевым и Александром Легковым?
– Почему же нет! Было бы здорово и интересно. Тем более, я их знаю и очень уважительно отношусь, – сказала чемпионка мира 2015 года.