Екатерина Юрлова-Перхт: «Очень понравилось работать комментатором и экспертом биатлона. Было бы здорово поработать с Губерниевым»

Теги телевидение Александр Легков Дмитрий Губерниев Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что ей понравилось быть экспертом на ТВ.

В апреле биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.

– Выходит, вы остаетесь в биатлоне.

– Пока да. Дальше будет видно. Есть еще идеи. Я работаю над этим и, возможно, в скором будущем будут еще новости.

У меня также был опыт очень интересной работы комментатором и экспертом в минувшем сезоне. Благодаря каналу Okko. Мы с Сергеем Рожковым подводили итоги биатлонного сезона.

Мне очень понравилось, и это было очень интересно, но чтобы продолжать работу в таком качестве, нужно оставаться в мире биатлона и быть в курсе подготовки команд. Чтобы было о чем рассказать зрителям.

– А хочется ли поработать с Дмитрием Губерниевым и Александром Легковым?

– Почему же нет! Было бы здорово и интересно. Тем более, я их знаю и очень уважительно отношусь, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий