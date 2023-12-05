Кубок России. Спринт. Логинов стартует 23-м, Латыпов – 28-м, Смольский – 29-м, Бабиков – 39-м, Халили – 40-м, Поварницын – 42-м, Бажин – 47-м

6 декабря в Тюмени на Кубке России по биатлону пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Мужчины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. (Беларусь)

4.

7. (Беларусь)

18.

22. (Беларусь)

23.

28.

29. (Беларусь)

30.

33.

39.

40.

41.

42.

43.

47.

59.

61.