Кубок России. Спринт. Логинов стартует 23-м, Латыпов – 28-м, Смольский – 29-м, Бабиков – 39-м, Халили – 40-м, Поварницын – 42-м, Бажин – 47-м

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси спринт Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Евгений Сидоров Денис Иродов Биатлон

6 декабря в Тюмени на Кубке России по биатлону пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Мужчины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист 

1. Максим Воробей (Беларусь)

4. Денис Иродов

7. Никита Лобастов (Беларусь)

18. Петр Пащенко 

22. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

23. Александр Логинов

28. Эдуард Латыпов 

29. Антон Смольский (Беларусь)

30. Кирилл Стрельцов

33. Ильназ Мухамедзянов

39. Антон Бабиков

40. Карим Халили

41. Даниил Серохвостов

42. Александр Поварницын

43. Евгений Сидоров

47. Кирилл Бажин

59. Василий Томшин 

61. Андрей Вьюхин 

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