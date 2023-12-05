Кубок России. Спринт. Логинов стартует 23-м, Латыпов – 28-м, Смольский – 29-м, Бабиков – 39-м, Халили – 40-м, Поварницын – 42-м, Бажин – 47-м
6 декабря в Тюмени на Кубке России по биатлону пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону
3-й этап
Тюмень
Мужчины
Спринт
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Максим Воробей (Беларусь)
4. Денис Иродов
7. Никита Лобастов (Беларусь)
18. Петр Пащенко
22. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
28. Эдуард Латыпов
29. Антон Смольский (Беларусь)
30. Кирилл Стрельцов
39. Антон Бабиков
40. Карим Халили
43. Евгений Сидоров
47. Кирилл Бажин
59. Василий Томшин
61. Андрей Вьюхин