Кубок мира. Жанмонно лидирует в зачете гонок преследования, Пройс – 2-я, Фойгт – 3-я
Лу Жанмонно лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Зачет гонок преследования
Женщины
1. Лу Жанмонно (Франция) – 90
2. Франциска Пройс (Германия) – 75
3. Ванесса Фойгт (Германия) – 60
4. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 50
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 45
6. Ханна Оберг (Швеция) – 40
7. Жюлия Симон (Франция) – 36
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 34
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 32
10. Эльвира Оберг (Швеция) – 31
11. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 30
12. Софи Шово (Франция) – 29