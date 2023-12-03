Кубок мира. Жанмонно лидирует в зачете гонок преследования, Пройс – 2-я, Фойгт – 3-я

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Лу Жанмонно лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Зачет гонок преследования 

Женщины

1. Лу Жанмонно (Франция) – 90

2. Франциска Пройс (Германия) – 75

3. Ванесса Фойгт (Германия) – 60

4. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 50

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 45

6. Ханна Оберг (Швеция) – 40

7. Жюлия Симон (Франция) – 36

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 34

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 32

10. Эльвира Оберг (Швеция) – 31

11. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 30

12. Софи Шово (Франция) – 29

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