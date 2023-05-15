Первушин о возобновлении карьеры за 2 недели: «Мне предложили условия, при которых я смогу совмещать спорт с обычной жизнью»

Теги сборная России WADA РУСАДА Михаил Первушин Биатлон

Биатлонист Михаил Первушин объяснил, почему возобновил карьеру за две недели после ухода.

Первушину 24 года, он трехкратный чемпион мира среди юношей. 28 апреля спортсмен обратился в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с заявлением об окончании карьеры, чтобы его сняли с пула тестирования, но вскоре решил вернуться в спорт.

«Я весь сезон думал о завершении карьеры по нескольким причинам. Первое – не видел перспектив из-за отсутствия европейских стартов, второе – финансовый вопрос, третье – мои интересы выходят за рамки спорта. Я принял решение, что совмещать биатлон с учебой не смогу, и написал заявление в РУСАДА 28 апреля.

Где-то через 10 дней после этого мы поговорили с Федерацией биатлона Московской области, и мне предложили условия, при которых я смогу учиться, совмещать спорт со своей обычной жизнью.

Принял решение, что я остаюсь в спорте, возобновляю только-только завершенную карьеру, написал в РУСАДА, попросил инструкцию, что нужно делать, чтобы отменить заявление, которое я написал до этого. И буквально вечером я получил инструкцию, а наутро увидел новости о том, что завершаю карьеру. Отреагировал со смехом», – сказал Первушин.

«Думаю, что смогу начать выступать на соревнованиях меньше чем через полгода. Как я понял, мое заявление будет рассматриваться минимум три недели, но так как я завершил карьеру, то есть написал заявление всего лишь две недели назад, и так как я все это время заполнял АДАМС, у меня ни одного пропущенного дня, у меня нет флажков, то есть я ничего не нарушал.

И там есть такой пункт, где можно написать, почему я считаю, что мне должны сократить срок недопуска. И я просил у Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое будет это рассматривать, чтобы мне сократили этот срок хотя бы до сентября, чтобы уже в сентябре я начал выступать. Решение будет принято позже, но мы проконсультировались с РУСАДА и выяснили, что шансы на это хорошие», – добавил биатлонист.

Биатлонист Первушин возобновил карьеру в течение 2 недель после завершения. Он подал заявление об уходе 28 апреля, но решил вернуться в спорт

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