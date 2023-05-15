Первушин о возобновлении карьеры за 2 недели: «Мне предложили условия, при которых я смогу совмещать спорт с обычной жизнью»

Биатлонист Михаил Первушин объяснил, почему возобновил карьеру за две недели после ухода.

Первушину 24 года, он трехкратный чемпион мира среди юношей. 28 апреля спортсмен обратился в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с заявлением об окончании карьеры, чтобы его сняли с пула тестирования, но вскоре решил вернуться в спорт.

«Я весь сезон думал о завершении карьеры по нескольким причинам. Первое – не видел перспектив из-за отсутствия европейских стартов, второе – финансовый вопрос, третье – мои интересы выходят за рамки спорта. Я принял решение, что совмещать биатлон с учебой не смогу, и написал заявление в РУСАДА 28 апреля.

Где-то через 10 дней после этого мы поговорили с Федерацией биатлона Московской области, и мне предложили условия, при которых я смогу учиться, совмещать спорт со своей обычной жизнью.

Принял решение, что я остаюсь в спорте, возобновляю только-только завершенную карьеру, написал в РУСАДА, попросил инструкцию, что нужно делать, чтобы отменить заявление, которое я написал до этого. И буквально вечером я получил инструкцию, а наутро увидел новости о том, что завершаю карьеру. Отреагировал со смехом», – сказал Первушин.

«Думаю, что смогу начать выступать на соревнованиях меньше чем через полгода. Как я понял, мое заявление будет рассматриваться минимум три недели, но так как я завершил карьеру, то есть написал заявление всего лишь две недели назад, и так как я все это время заполнял АДАМС, у меня ни одного пропущенного дня, у меня нет флажков, то есть я ничего не нарушал.

И там есть такой пункт, где можно написать, почему я считаю, что мне должны сократить срок недопуска. И я просил у Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое будет это рассматривать, чтобы мне сократили этот срок хотя бы до сентября, чтобы уже в сентябре я начал выступать. Решение будет принято позже, но мы проконсультировались с РУСАДА и выяснили, что шансы на это хорошие», – добавил биатлонист.

Биатлонист Первушин возобновил карьеру в течение 2 недель после завершения. Он подал заявление об уходе 28 апреля, но решил вернуться в спорт