Казакевич о трассе в Сочи: «Убрали спуск, который был на Олимпийских играх – его в принципе закрыли. Сделали менее травмоопасный»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась ожиданиями от старта Кубка Содружества.

Сегодня в Сочи пройдут мужские и женские спринты с участием биатлонистов из России и Беларуси.

«На самом деле, я очень ждала этих соревнований – просто для того, чтобы получить море положительных эмоций. Все-таки здесь провела очень большую работу команда «Газпрома», потому что мы были здесь в июне – и уже с июня начали полностью обновлять стадион.

И поэтому мы хотели бы уже принять участие в соревнованиях, потому что был достаточно большой перерыв. Плюс встретиться с девчонками из других команд, также из команды Беларуси. Чтобы проверить себя – в какой форме мы сейчас находимся.

[На трассе] убрали спуск, который был на Олимпийских играх – его в принципе закрыли, его не будет на этих соревнованиях, именно на самой трассе.

Сделали достаточно удобный спуск, менее травмоопасный – плюс полностью ограждения, маты на всякий случай. И, конечно, главное, что сделали выезд на парковку – там будет немножко гаситься скорость, и спуск вдоль вакс-кабин», – сказала Казакевич.

Кубок Содружества. Спринт. Алимбекова убежит 5-й, Казакевич – 6-й, Гербулова – 20-й, Анастасия Шевченко – 30-й, Сливко – 35-й, Наталия Шевченко – 37-й, Плюснина – 40-й