Журова о словах норвежских биатлонистов про встречи российских спортсменов с Путиным и Шойгу: «Это пропаганда. Предположу, что есть некий сценарий»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала «пропагандой» высказывания норвежских биатлонистов о встречах российских спортсменов с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны .

отметил тесную связь армии и спорта в России, а увидел символизм во встрече российских биатлонистов с Шойгу.

– Пропаганда однозначно, причем заметьте, как это все спланировано, так же было и с допинговым скандалом. У меня все-таки есть предположение, что есть некий сценарий. Потому что если бы хотели забанить наших спортсменов за участие в митинге в «Лужниках» по поводу воссоединения с Крымом, то они бы сразу приняли меры по всем, кто там был.

Каждые три дня по каждому спортсмену высказываются на Западе, по ним принимают решения международные федерации. Не всех скопом сразу одновременно, а чтобы это растянуть в процессе. Уже месяц прошел. Кто-то скажет, что это не так? Чтобы в повестке всегда была информация про спортсменов (а спортсмены это – публичные люди, и на них реагируют болельщики и на Западе). Это, конечно, пропаганда и есть.

Когда мы начинаем транслировать эти новости, то на это и расчет, чтобы вызвать ненависть или неадекватное отношение к тем же ребятам, которые вчера были твоими друзьями. А их самих же подогрели. Им позвонили журналисты и спросили: «А вот что ты думаешь?» Мы же не знаем, как был задан вопрос спортсменам. А он-то уже был задан наверняка так, чтобы они ответили в жестком контексте. Скажем, так, что спортсмены не должны быть на этих митингах. Или кто-то может сказать, что сам не ходит на митинги, а зачем русские ходят.

В этом отношении они реагируют опосредованно. Он ж не реагируют на 8 лет Донбасса, они не реагируют на другие события, которые все это время происходили. Их это не интересовало. Я знаю, что они очень сильно отреагировали на то, что нашим новые звания выдают, так эти звания выдают всю жизнь спортсменам. Это всегда так было. И за каждую Олимпиаду награждали новым званием.

– Вы за «Динамо» выступали. У вас есть какое-то звание?

– Я подполковник внутренней службы. У меня есть достаточное количество коллег в моем виде спорта, иностранцев, и немцев, и итальянцев, у которых тоже есть звания.

– Почему именно сейчас привязались к этому и настолько возмущаются те же самые люди, которые, вероятно, имеют какие-то звания, только в своей армии?

– Сейчас это потому, что [идет] специальная операция. И они это связывают так: раз вы при звании, то, значит, вы виноваты в том, что там происходит. Они хотят это все так преподнести. Самое удивительное, что та публика там это воспримет так, как это и делается сейчас. Уже с той пропагандой, которая существует. Надо демонизировать спортсменов.

Мы разговаривали с Анатолием Карповым, он удивляется насчет того, что произошло в международной федерации, как можно забанить спортсмена. Он даже говорил про то, что после Второй мировой войны немцы, которые участвовали в боевых действиях, играли в шахматы на соревнованиях. Им никто не запрещал, – сказала Журова.