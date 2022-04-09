Российские олимпийцы остались без иномарок, которые им обещали за медали Олимпиады в Пекине

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Российским олимпийцам не подарят машины за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Раньше всем призерам Олимпийских игр дарили автомобили иностранного производства.

Фонд поддержки олимпийцев России подтвердил, что призеры получат денежные компенсации вместо призовых автомобилей.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством Фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства.

Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», – заявили в Фонде поддержки олимпийцев.

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