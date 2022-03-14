Динара Алимбекова: «Не могу сказать, что у меня больше не будет четвертых мест, но это хороший результат. Рада сегодняшней победе»

Белорусская биатлонистка прокомментировала свою победу в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе.

«Когда уже стреляла последний рубеж, думала: ну все, никому не отдам. Я говорила, что не буду зацикливаться на четверых местах, но они дают спортивной злости. Не могу сказать, что у меня больше не будет четвертых мест, но это хороший результат. Рада сегодняшней победе и рада чистой стрельбе на последней стойке.

Когда стреляла первую стойку даже не поняла, почему промахнулась. Весь круг ехала и думала, что такой ошибки нельзя повторять. Порадовалась за себя, что получилось исправить.

Мы соревнуемся с лучшими в мире и было бы некрасиво приехать сюда и много проигрывать. Но тут соревнуются ваши девушки из Кубка мира, нет ничего такого, что я проиграла им в спринте. Не скажу, что я тут лидер. Ну и у меня инвентарь очень хорошо готов на этих гонках. Думаю, что в этом мое преимущество», – сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».