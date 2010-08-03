Александр Тихонов: «Конфликт СБР и биатлонистов закончится скандалом и решениями в адрес безголового руководства федерации»

Четырехкратный олимпийский чемпион и экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал конфликт нынешнего руководства со спортсменами, которых не устраивают условия контракта с федерацией.



«Чем закончится конфликт федерации и биатлонистов? Я думаю, что все закончится скандалом и решениями в адрес безголового руководства федерации. Не получится ли так, что Логинова просто отчислят?

Что касается похожего инцидента, когда я возглавлял СБР, тогда были предатели биатлона: Круглов, Черезов, Чудов, Ярошенко и почти вся женская команда – они не подписали контракт. А контракт был с «Газпромом», не с кем-то. А виной этому компания Малин, Майгуров – вся эта бригада, Польховский – люди, которые безграмотные прохвосты.



Они хотели занять посты, править балом, а результат мы уже знаем. Все началось с безголовых Черезова, Круглова, Гербулова – самого безграмотного тренера. И тогда на все это, на некоторое время, поддался Володя Аликин, у парня успех тогда был. А я говорил ему, что через год они тебя выгонят, и, да, они его предали и выгнали.

Мне на сегодняшний день глубоко плевать на конфликт с Логиновым, они хотели – они получили, вот и все. Я не собираюсь ни вмешиваться, никого толком уговаривать и прочее, они сами не дети.

Драчеву с этим разбираться некогда, у него там в Ленинградской области все горит, под ногами горит земля, которую он продал. Больше не хочу рассуждать на эту тему. Что они хотели, то и получили, когда нет единоначалия, нет единого лидера, такое и случается», – сказал Тихонов.

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