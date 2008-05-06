Анфиса Резцова: «Драчев мог бы подать в отставку. Он свадебный генерал, его интересуют только деньги»

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что Владимир Драчев должен уйти с поста президента Союза биатлонистов России ( ).

«Изначально была за Виктора Майгурова, но верила, что и может что-то сделать. Он же бил себя в грудь, обещал все исправить сразу же, как придет на пост главы СБР. Но сейчас стало понятно, что его интересуют только деньги. Не люблю жадных людей.

Понятно, что из-за допингового скандала от российского биатлона отвернулись спонсоры и не проводятся соревнований. Но это не повод за деньги давать должности людям. Сейчас Драчев – свадебный генерал. А рулит всем господин Нуждов, которому финансово помогает «Газпром». Он дает финансы, а за это имеет право руководить процессами.

Алексей Нуждов – лыжник, который в свое время руководил «лыжным клубом Наседкина». Так он даже ни одного нормального лыжника не выпустил, не говоря уже о биатлонисте. Так и получается, что лыжник Большаков – друг Драчева, а лыжник Нуждов – кошелек Драчева. В итоге биатлоном стали руководить лыжники. Сделали из СБР шапито!

Считаю, что Владимир Петрович мог бы подать в отставку вместе со всей своей командой и тренерским составом. Он не справился, и не видно перспектив. Вопрос в другом, кто вместо него? Можно было бы попробовать на год поставить . Он человек интеллигентный, имеющий хорошие связи в Международной федерации.

Он хотя бы мог договориться, чтобы от нас отстали по поводу допинговых дел. Нас ведь гнобят по всем направлениям, а мы не можем договориться до сих пор. У Драчева даже речь не поставлена, чтобы разговаривать с международными партнерами. Так что Виктор Викторович хотя бы в этом направлении мог бы что-то сделать. Хотя понимаю, что от поста президента СБР просто так не отказываются», – рассказала Резцова.



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