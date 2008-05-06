Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Анфиса Резцова: «Драчев мог бы подать в отставку. Он свадебный генерал, его интересуют только деньги»

    Теги сборная России сборная России жен СБР Анфиса Резцова Виктор Майгуров Владимир Драчев Алексей Нуждов Биатлон

    Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что Владимир Драчев должен уйти с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

    «Изначально была за Виктора Майгурова, но верила, что и Владимир Драчев может что-то сделать. Он же бил себя в грудь, обещал все исправить сразу же, как придет на пост главы СБР. Но сейчас стало понятно, что его интересуют только деньги. Не люблю жадных людей.

    Понятно, что из-за допингового скандала от российского биатлона отвернулись спонсоры и не проводятся соревнований. Но это не повод за деньги давать должности людям. Сейчас Драчев – свадебный генерал. А рулит всем господин Нуждов, которому финансово помогает «Газпром». Он дает финансы, а за это имеет право руководить процессами.

    Алексей Нуждов – лыжник, который в свое время руководил «лыжным клубом Наседкина». Так он даже ни одного нормального лыжника не выпустил, не говоря уже о биатлонисте. Так и получается, что лыжник Большаков – друг Драчева, а лыжник Нуждов – кошелек Драчева. В итоге биатлоном стали руководить лыжники. Сделали из СБР шапито!

    Считаю, что Владимир Петрович мог бы подать в отставку вместе со всей своей командой и тренерским составом. Он не справился, и не видно перспектив. Вопрос в другом, кто вместо него? Можно было бы попробовать на год поставить Виктора Майгурова. Он человек интеллигентный, имеющий хорошие связи в Международной федерации.

    Он хотя бы мог договориться, чтобы от нас отстали по поводу допинговых дел. Нас ведь гнобят по всем направлениям, а мы не можем договориться до сих пор. У Драчева даже речь не поставлена, чтобы разговаривать с международными партнерами. Так что Виктор Викторович хотя бы в этом направлении мог бы что-то сделать. Хотя понимаю, что от поста президента СБР просто так не отказываются», – рассказала Резцова.

    Большое интервью босса биатлона: здесь про деньги, бан Васильевой и войну за букмекера

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться