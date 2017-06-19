Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поделился мнением насчет допинга в российском спорте.

– Вы не сомневаетесь: российские спортсмены будут признаны виновными в допинговых нарушениях, допущенных в Сочи. Откуда у вас такая уверенность?

– К таким выводам пришел еще Ричард Макларен в ходе собственного расследования. «Грязная» моча в пробирках была заменена на «чистую», о чем свидетельствуют следы на пробирках.

На мой взгляд, тут все очевидно. Вскрытие пробирки и замена ее содержимого является манипуляцией, а это нарушение антидопинговых правил.

– Международная федерация фехтования заявила, что все спортсмены, упомянутые в докладе Макларена, невиновны и расследование завершено. WADA с этим согласилось.

До этого также были оправданы 22 из 31 российского биатлониста. Вам не кажется, что стоит начать копать чуть глубже, как доклад рассыпается?

– Насколько я понимаю, WADA согласилось с упомянутыми вами решениями, потому что у них не хватало доказательств для определения вины спортсменов. То есть не потому, что спортсмены чистые, а потому, что мы не можем доказать обратного.

– Разве это не одно и то же?

– Конечно, нет. Спортсмен либо чистый – либо нет. Но WADA не посчитало целесообразным вкладывать массу времени и денег в расследование дел, которые оно, возможно, так и не сможет выиграть в суде.

– Как вы расцените вероятность того, что российская сборная будет участвовать в Пхенчхане-2018?

– Нам нужно подождать, какое решение примет МОК. Перед Рио-2016 WADA приняло одно решение, а МОК его проигнорировал.

Для меня очевидно, что перед Играми в Сочи были проведены определенные манипуляции, в которых были замешаны доктор Родченков, работники лаборатории и ФСБ. А это очень серьезное нарушение. МОК есть над чем подумать, – сказал Паунд.