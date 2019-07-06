Букмекеры

Пользователи Sports.ru уже привыкли получать кэшбеки в банках – настала очередь букмекерских контор. Мы рады объявить о запуске кэшбеков на каждую ставку, сделанную вами в букмекерской конторе. Это максимально просто: вы регистрируетесь у букмекера, а мы возвращаем кэшбек с каждой сделанной ставки или с каждого депозита. Кэшбек можно вывести реальными деньгами без каких-либо усилий!

Как принять участие: 1. Зарегистрируйтесь по партнерской ссылке от Sports.ru. Это обязательное условие получение кэшбека – если вы уже зарегистрированы у этого букмекера или прошли регистрацию по другой ссылке, кэшбек начислен не будет. 2. Во время прохождения регистрации включите cookies на сайте букмекера и отключите блокировщики рекламы. 3. После прохождения регистрации, напишите письмо на betting@sports.ru с указанием своего логина в букмекерской конторе.