«МЮ» подписал контракт с Betway на 20 млн фунтов в год. Логотип букмекера появится на тренировочной форме
«МЮ» заключил соглашение с букмекерской компанией Betway.
В рамках соглашения букмекер станет эксклюзивным глобальным беттинг-партнером клуба. Логотип Betway появится на тренировочной форме «Юнайтед», в которой команда занимается на базе в Кэррингтоне.
По контракту с БК клуб будет получать 20 миллионов фунтов в год – это крупнейшее подобное соглашение в мировом футболе.
С сезона-2026/27 в АПЛ вступит в силу запрет на использование логотипов букмекерских компаний на лицевой стороне игровой формы. Размещение на тренировочной форме не нарушает правила.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Но не спит фанат.
В Манчестер приходит.
Чемпионат.
Очень грустно наблюдать за тем, как клубы все чаще оформляют соглашения с этими мошенниками
Как воспитанника Гринвуда выпереть, прогнувшись перед фемками, то это имиджу навредит.
А как от букмекера деньги брать - так все нормально, деньги лишними не будут😁