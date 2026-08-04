«МЮ» подписал контракт с Betway на 20 млн фунтов в год. Логотип букмекера появится на тренировочной форме

«МЮ» заключил соглашение с букмекерской компанией Betway.

В рамках соглашения букмекер станет эксклюзивным глобальным беттинг-партнером клуба. Логотип Betway появится на тренировочной форме «Юнайтед», в которой команда занимается на базе в Кэррингтоне.

По контракту с БК клуб будет получать 20 миллионов фунтов в год – это крупнейшее подобное соглашение в мировом футболе.

С сезона-2026/27 в АПЛ вступит в силу запрет на использование логотипов букмекерских компаний на лицевой стороне игровой формы. Размещение на тренировочной форме не нарушает правила.