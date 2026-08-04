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  4. «МЮ» подписал контракт с Betway на 20 млн фунтов в год. Логотип букмекера появится на тренировочной форме

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«МЮ» подписал контракт с Betway на 20 млн фунтов в год. Логотип букмекера появится на тренировочной форме

«МЮ» заключил соглашение с букмекерской компанией Betway.

В рамках соглашения букмекер станет эксклюзивным глобальным беттинг-партнером клуба. Логотип Betway появится на тренировочной форме «Юнайтед», в которой команда занимается на базе в Кэррингтоне.

По контракту с БК клуб будет получать 20 миллионов фунтов в год – это крупнейшее подобное соглашение в мировом футболе.

С сезона-2026/27 в АПЛ вступит в силу запрет на использование логотипов букмекерских компаний на лицевой стороне игровой формы. Размещение на тренировочной форме не нарушает правила.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Комментарии

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Все таки МЮ как бренд вечен🤝
На дворе луна
Но не спит фанат.
В Манчестер приходит.
Чемпионат.
Я думал запретили рекламу буков, и тут последний абзац меня удивил
Ставки - зло.
Очень грустно наблюдать за тем, как клубы все чаще оформляют соглашения с этими мошенниками
ОтветСалауат Нуралиев
Ставки - зло. Очень грустно наблюдать за тем, как клубы все чаще оформляют соглашения с этими мошенниками
я очень далек от мира ставок, но вы можете в двух словах объяснить в чем там мошенничество? мне всегда казалось что там все чисто, типа тебе дают коэффициент и если ты угадываешь результат, то ты победитель. понятно как казино может надурить, зашив алгоритмы на выдачу денег, а как дурят букмекеры?
Ответalex_cup
я очень далек от мира ставок, но вы можете в двух словах объяснить в чем там мошенничество? мне всегда казалось что там все чисто, типа тебе дают коэффициент и если ты угадываешь результат, то ты победитель. понятно как казино может надурить, зашив алгоритмы на выдачу денег, а как дурят букмекеры?
Видимо у этих разработана система установки коэффициэнтов так, что буки всегда будут в плюсе.
лишнее баблишко не помешает
ОтветLavinka
лишнее баблишко не помешает
Согласен.
Как воспитанника Гринвуда выпереть, прогнувшись перед фемками, то это имиджу навредит.
А как от букмекера деньги брать - так все нормально, деньги лишними не будут😁
ОтветJazzzz
Согласен. Как воспитанника Гринвуда выпереть, прогнувшись перед фемками, то это имиджу навредит. А как от букмекера деньги брать - так все нормально, деньги лишними не будут😁
ну как показало время - Гринвуд проблемный персоонаж
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