«Лига Ставок» об ИИ-разборах матчей: «Очень довольны этой фичей. Ей воспользовались треть пользователей, которые делали ставки на ЧМ»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов рассказал о первых итогах внедрения функции ИИ-разборов матчей в букмекерской компании.

– Как отработали ИИ-разборы матчей?

– ИИ-разборы матчей отработали прекрасно. Мы очень довольны этой фичей. Успели запустить ее буквально в последний момент перед чемпионатом мира.

Примерно треть пользователей, которые делали ставки на ЧМ, пользовались ИИ-разборами. В среднем один пользователь прочитал 9 таких материалов за турнир.

Пик интереса пришелся на финал. Также радует retention: и через 7, и через 14 дней возвращаемость пользователей в эту фичу была очень высокой.

Сейчас масштабируем ИИ-разборы дальше. Они уже есть в РПЛ и Кубке России, появятся в КХЛ и основных европейских футбольных чемпионатах.

Дальше будем постепенно распространять механику на другие виды спорта, – заявил Теплов в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.