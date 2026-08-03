Денис Теплов: «Микробеттинг не оправдал ожиданий на ЧМ-2026. Пересоберем механику и выйдем с новой версией к следующим крупным турнирам»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов высказался о будущем функции микробеттинга.

Суть микробеттинга – разделение матча на короткие отрезки, в течение которых игроки могут заключать пари на различные события.

– Какие механики не оправдали ожиданий [на ЧМ-2026]?

– Наверное, единственное – микробеттинг. Не могу сказать, что он плохо отработал, но мы ожидали большего.

В остальном каких-то явных неудач не было. Чемпионат мира – очень благодатное время для продуктовых запусков. За последние полтора месяца у нас была одна из самых лояльных и вовлеченных аудиторий.

– Что с микробеттингом?

– Как я говорил, результатами микробеттинга не до конца довольны. При этом подтвержденный интерес пользователей к такому формату есть.

Скорее, это наша недоработка: мы пока не смогли правильно реализовать этот сценарий и раскрыть его потенциал.

Сейчас пересоберем механику и выйдем с новой версией к следующим крупным турнирам. От развития микробеттинга мы точно не отказываемся, – заявил Теплов в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.