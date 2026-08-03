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  4. Leon о чемпионате мира: «Турнир принес нам чуть более 19% от оборота в 2026 году»

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Leon о чемпионате мира: «Турнир принес нам чуть более 19% от оборота в 2026 году»

Глава отдела Leon по работе с клиентами Такаси Катаниси рассказал о результатах компании на ЧМ-2026.

– Какой процент от оборота ставок в Leon за 2026-й (1 января — 19 июля) дал футбольный ЧМ?

– ЧМ принес нам чуть более 19% от оборота, если считать с 1-го января.

– У всех БК был приток новой аудитории и возврат ушедших в отток. Как удержать игроков после ЧМ?

– В этом году мы тщательно подготовились к старту ЧМ и начали разогревать аудиторию с марта. Мы меняли наш welcome-бонус, сделав его очень привлекательным для новых игроков.

Сейчас, после ЧМ, плавно перейдем в РПЛ и другие футбольные лиги. Чтобы удержать игроков мы продлеваем щедрый welcome-бонус и готовим к началу всех чемпионатов масштабный проект, который продлится весь остаток года.

Это будет самая щедрая акция БК Leon за последние несколько лет, а также мы планируем разыграть один из самых ярких главных призов на рынке, – рассказал Катаниси беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Владимира Прокофьева
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