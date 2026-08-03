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Продуктовый директор «Лиги Ставок» Теплов: «После ЧМ наступает похмелье. Проседают практически все метрики»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов подвел итоги ЧМ-2026 для букмекерской компании.

– Какие продуктовые метрики выросли сильнее всего?

– Слушайте, на чемпионате мира выросло вообще все. Мы обновили собственные рекорды на четвертьфиналах, полуфиналах, а финал стал пиковым днем по многим показателям.

Если выделять что-то отдельно, то это социальные механики.

За счет «Горячих ставок» и возможности повторять их прямо в разделе чемпионата мира сильнее остальных выросли метрики копибеттинга и социальных взаимодействий.

– Какие метрики сильнее всего проседают после ЧМ?

– После чемпионата мира наступает то, что я называю похмельем. Это самое точное описание.

Уже на следующий день после финала количество пользователей в сутки может быть в разы меньше, чем в день решающего матча.

Проседают практически все метрики: пользователей становится меньше, снижается количество ставок, падает активность. После такого турнира это естественно.

– Как с этим бороться и снизить отток?

– Не думаю, что с этим нужно бороться любой ценой. Можно пытаться возвращать пользователей в отсутствие больших спортивных событий, но это скорее борьба с ветряными мельницами.

После главного футбольного турнира 4-х лет людям просто нужно время прийти в себя. Пользователи отдохнут, переключатся и постепенно вернутся, – заявил Теплов в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Владимира Прокофьева
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Комментарии

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ну и на сантиметриках вы поднимите бабла
людям нужно не в себя прийти, если придут .то ставить не будут. Лудоманом после чм нужно, где то денег взять после проигрыша, поэтому и ставок меньше. А то он тут умничает, называет похмельем, да похмелье это и есть основной двигатель синьки. Короче не соображает он в народных фразах.
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