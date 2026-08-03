Продуктовый директор «Лиги Ставок» Теплов: «После ЧМ наступает похмелье. Проседают практически все метрики»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов подвел итоги ЧМ-2026 для букмекерской компании.
– Какие продуктовые метрики выросли сильнее всего?
– Слушайте, на чемпионате мира выросло вообще все. Мы обновили собственные рекорды на четвертьфиналах, полуфиналах, а финал стал пиковым днем по многим показателям.
Если выделять что-то отдельно, то это социальные механики.
За счет «Горячих ставок» и возможности повторять их прямо в разделе чемпионата мира сильнее остальных выросли метрики копибеттинга и социальных взаимодействий.
– Какие метрики сильнее всего проседают после ЧМ?
– После чемпионата мира наступает то, что я называю похмельем. Это самое точное описание.
Уже на следующий день после финала количество пользователей в сутки может быть в разы меньше, чем в день решающего матча.
Проседают практически все метрики: пользователей становится меньше, снижается количество ставок, падает активность. После такого турнира это естественно.
– Как с этим бороться и снизить отток?
– Не думаю, что с этим нужно бороться любой ценой. Можно пытаться возвращать пользователей в отсутствие больших спортивных событий, но это скорее борьба с ветряными мельницами.
После главного футбольного турнира 4-х лет людям просто нужно время прийти в себя. Пользователи отдохнут, переключатся и постепенно вернутся, – заявил Теплов в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.
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