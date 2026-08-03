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  4. «Фонбет» стал титульным спонсором казахстанского футбольного клуба «Окжетпес»

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«Фонбет» стал титульным спонсором казахстанского футбольного клуба «Окжетпес»

«Фонбет» и «Окжетпес» объявили о начале сотрудничества.

Букмекерская компания стала титульным спонсором казахстанского футбольного клуба. В рамках соглашения логотип букмекера появится на лицевой стороне игровых футболок клуба.

«Партнерство, направленное на поддержку клуба, развитие футбола и создание новых возможностей для болельщиков.

Благодарим ФК «Окжетпес» за доверие и поддержку. Вместе продолжаем двигаться вперед!» – сообщили в «Фонбет».

Партнеры букмекеров: с кем работают сборная России, «Спартак», КХЛ и другие

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Фонбет»
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