«Фонбет» стал титульным спонсором казахстанского футбольного клуба «Окжетпес»

«Фонбет» и «Окжетпес» объявили о начале сотрудничества.

Букмекерская компания стала титульным спонсором казахстанского футбольного клуба. В рамках соглашения логотип букмекера появится на лицевой стороне игровых футболок клуба.

«Партнерство, направленное на поддержку клуба, развитие футбола и создание новых возможностей для болельщиков.

Благодарим ФК «Окжетпес» за доверие и поддержку. Вместе продолжаем двигаться вперед!» – сообщили в «Фонбет».

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