«Фонбет» стал титульным спонсором казахстанского футбольного клуба «Окжетпес»
«Фонбет» и «Окжетпес» объявили о начале сотрудничества.
Букмекерская компания стала титульным спонсором казахстанского футбольного клуба. В рамках соглашения логотип букмекера появится на лицевой стороне игровых футболок клуба.
«Партнерство, направленное на поддержку клуба, развитие футбола и создание новых возможностей для болельщиков.
Благодарим ФК «Окжетпес» за доверие и поддержку. Вместе продолжаем двигаться вперед!» – сообщили в «Фонбет».
Партнеры букмекеров: с кем работают сборная России, «Спартак», КХЛ и другие
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Фонбет»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии