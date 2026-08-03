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Матч «Ахмат» – «Спартак» самым крупным по обороту и самым убыточным для PARI во 2-м туре РПЛ

В PARI подвели итоги второго тура Альфа-Банк РПЛ.

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Ахмат» – «Спартак» (1:2) – почти 20% от общего оборота пари на события второго тура. В топ-3 по объему принятых ставок вошли матчи «Краснодар» – «Факел» (около 15%) и «Оренбург» – «Зенит» (14,6%).

Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи ЦСКА – «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала – «Локомотив» и «Акрон» – «Рубин». В сумме на эти игры приходится около 25% от общего оборота пари на встречи минувшего тура.

Матч «Ахмат» – «Спартак» стал самым убыточным для PARI. Прибыльными для компании оказались только три матча: ЦСКА – «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала – «Локомотив» и «Балтика» – «Динамо» Москва.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Комментарии

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